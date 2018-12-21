«Дочка» РЖД допустила увеличение длины полок в плацкартных вагонах

Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая является «дочкой» РЖД, рассматривает возможность увеличения длины полок в новых плацкартных вагонах. Об этом заявила заместитель гендиректора компании Марина Жегулина, передает ТАСС.

«В новом варианте вагона мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе некоторые концепции учитывают увеличенную длину полки», — рассказала она в рамках «Транспортного лектория».

В настоящее время длина полки в купейной части плацкартного вагона составляет 166,5 см, длина верхней боковой полки — 172 см, нижней боковой — 175 см.

В июле «Ведомости» писали о том, что РЖД планируют отказаться от плацкартных вагонов в пользу одноэтажных вагонов нового поколения с вендинговыми аппаратами и душевыми кабинами. Однако, как сообщили РБК в ФПК, говорить о полном отказе от закупки плацкартов преждевременно. Там отметили, что проектирование новых вагонов будет осуществляться на основе мнений, полученных от пассажиров и экспертного сообщества.