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Татнефть ₽738 (+47,6%) прогноз Велес Капитал к 18.12.19 Купить
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Общество ,
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«Дочка» РЖД допустила увеличение длины полок в плацкартных вагонах

Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая является «дочкой» РЖД, рассматривает возможность увеличения длины полок в новых плацкартных вагонах. Об этом заявила заместитель гендиректора компании Марина Жегулина, передает ТАСС.

«В новом варианте вагона мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе некоторые концепции учитывают увеличенную длину полки», — рассказала она в рамках «Транспортного лектория».

В настоящее время длина полки в купейной части плацкартного вагона составляет 166,5 см, длина верхней боковой полки — 172 см, нижней боковой — 175 см.

Фотогалерея 
Как будут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД

В июле «Ведомости» писали о том, что РЖД планируют отказаться от плацкартных вагонов в пользу одноэтажных вагонов нового поколения с вендинговыми аппаратами и душевыми кабинами. Однако, как сообщили РБК в ФПК, говорить о полном отказе от закупки плацкартов преждевременно. Там отметили, что проектирование новых вагонов будет осуществляться на основе мнений, полученных от пассажиров и экспертного сообщества.

В октябре гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что компания изучает возможность модернизации плацкартов и вагонов общего пользования в вагоны с местами-трансформерами.

«У пассажира должно быть индивидуальное пространство. Возможно, пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, под личный комфорт», — сказал Белозеров.

Теги: РЖД, плацкартные вагоны
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