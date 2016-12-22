РЖД показали интерьер новых плацкартных вагонов

Новые плацкартные вагоны могут появиться в эксплуатации уже в 2019 году. В них будут использовать модульные пространства, благодаря чему у пассажиров появится личное пространство, обещают в РЖД

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

РЖД разработали концепт новых плацкартных вагонов, узнало агентство «РИА Новости», в распоряжении которого оказались фотографии.

Представитель РЖД подтвердил агентству подлинность фотографий. Он добавил, что это концепт для новых плацкартных вагонов с модульными пространствами. Такие вагоны могут появиться уже 2019 году, сказал представитель компании: «Они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам».

По словам представителя РЖД, в концепте были учтены пожелания пассажиров и современные тренды: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность.

В октябре глава РЖД Олег Белозеров говорил, что компания изучает возможность оснащения пассажирских вагонов пространствами-трансформерами. «У пассажира должно быть индивидуальное пространство. Возможно, пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, под личный комфорт», — отмечал Белозеров.