РЖД пообещали ввести новые плацкартные вагоны в поездах в Ростов и Анапу

В 2019 году в состав поездов дальнего следования Ростов-на-Дону — Москва и Москва — Анапа войдут новые плацкартные вагоны. Об этом журналистам сообщила начальник Северо-Кавказской региональной службы развития пассажирских сообщений (Северо-Кавказская железная дорога, филиал РЖД) Ольга Поспелова, передает ТАСС.

Модернизированные плацкартные вагоны были представлены на выставке «Транспорт России», которая прошла в Москве с 20 по 22 ноября 2018 года. Тогда же сообщалось, что их могут начать использовать в 2019 году.

Как ранее отметили в РЖД, при разработке вагонов были учтены пожелания пассажиров и современные тренды: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность.

Кроме того, сообщалось, что вагоны будут оснащены индивидуальным освещением, розетками на 220V и USB, а также специальными местами хранения багажа у изголовья кровати. При этом планировалось, что у пассажиров на втором ярусе будут дополнительные столики с подстаканниками. Также отмечалось, что в туалетных комнатах появится гигиенический душ, а в рабочих купе для проводников — шкафы для посуды, встроенные холодильники и микроволновые печи.