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Удаленщики чаще офисных сотрудников лишались работы в 2023 году

WSJ: удаленщиков стали увольнять на 35% чаще офисных сотрудников в США
Удаленные сотрудники чаще увольнялись и были уволенными в 2023 году, чем их коллеги, посещавших офис. Эксперты объясняют, что менеджерам проще расстаться с работником без близких отношений
Фото: Imago-Images / ТАСС
Фото: Imago-Images / ТАСС

Сотрудников на удаленном формате работы в прошлом году увольняли на 35% чаще их коллег, посещавших офис. В 2023 году работы лишились 10% полностью удаленных работников и 7%, работавших в офисе или на гибридной основе, следует из исследования, проведенного Live Data Technologies, пишет Wall Street Journal. Аналитики изучили данные о работе 2 млн «белых воротничков».

Кроме того, удаленные работники чаще офисных сами принимают решение уволиться. По данным Live Data Technologies за два месяца прошлого года, 12% полностью удаленных сотрудников перешли на новое место работы, среди офисных или гибридных сотрудников так же поступили только 9%.

«Когда менеджер по найму узнает, что ему придется сократить 10% персонала, ему легче включить в список кого-то, с кем у вас нет близких личных отношений», — объяснил Энди Челленджер, старший вице-президент компании по HR-консалтингу Challenger, Gray & Christmas.

Кроме того, возможны и другие причины, отмечает WSJ. В 2021 году опрос показал, что 68% руководителей и менеджеров считают офисных сотрудников более продуктивными, чем удаленщики.

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Фото:Sina Schuldt / Dpa / ТАСС

Людям больше нравится удаленка, поскольку «они работают не так усердно» и экономят деньги на поездках в офис, обедах и рабочей одежде, считает глава инвестиционной компании Blackstone Group Стивен Шварцман. Эта компания — крупнейший владелец коммерческой недвижимости в мире.

При этом сотрудники российских компаний, работающие удаленно, хотели бы получать больше денег, чем офисные сотрудники, — 163,6 тыс. руб. против 126,7 тыс., следовало из результатов исследования «Работы.ру» и «СберПодбора». Больше всего зарплатные ожидания у гибридных работников, выполняющих задачи как дома, так и в офисе — 175,7 тыс. руб.

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Прошлой весной SuperJob проводил опрос о том, готовы ли россияне пойти на снижение зарплаты ради удаленной работы. Только четверо из десяти респондентов заявили, что согласны на это. Другое исследование показало, что почти половина россиян (40%), работающих на удаленке, предпочтет увольнение возвращению в офис, еще 37% допустили отказ от удаленки, а 23% не смогли выбрать ответ.


 

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