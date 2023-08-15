Руководители рассказали о проблемах и преимуществах удаленки

Главным плюсом они считают гибкость и отсутствие привязки к месту. Среди минусов называют выгорание, стирание грани между работой и личной жизнью и трудности с контролем команды

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Руководители и сотрудники компаний, принявшие участие в опросе РБК Pro и ProductStar, рассказали о своем отношении к удаленной работе. Среди главных плюсов такого формата они называют гибкость в планировании процессов и снижение операционных затрат, а из минусов выделяют снижение эффективности коммуникации и контроля команды.

Опрос проводился с 21 июня по 21 июля среди аудитории РБК и РБК Pro. Объявления с предложением принять участие в опросе размещались в email-рассылках, соцсетях, на баннерах, в телеграм-канале РБК и т.п. В опросе приняли участие около 2,3 тыс. человек: 58% — женщины, 42% — мужчины. Почти половина респондентов (49%) занимают должности на уровне специалиста, 33% — руководители отдела, по 6% — владельцы бизнеса и фрилансеры, 5% — индивидуальные предприниматели. На удаленке работают 34% из них, в офисе — 27%, еще у 37,5% установлен гибридный формат работы, когда часть времени нужно работать в офисе, часть — из дома.

Часть вопросов была общая, часть — задавалась отдельно группам руководителей, работающих удаленно и из офиса.

Плюсы и минусы удаленки

Главным преимуществом дистанционной работы руководители-«удаленщики» считают гибкость в планировании процессов и распределении ресурсов. Так ответили 64% участников. Чуть реже среди плюсов называли снижение операционных расходов (40%) и возможность выбирать сотрудников из разных стран и регионов (35%).

При этом молодые руководители до 35 лет больше ценят гибкость и доступ к кадровому резерву, тогда как руководители более старшего возраста на первое место также ставят гибкость, а на второе — снижение операционных расходов.

Офисных руководителей тоже спрашивали о преимуществах удаленки. Они отметили более гибкий график и отсутствие привязки к месту (62%), сокращение затрат на офис (52%), возможность искать сотрудников из других регионов (52%). Также около трети респондентов из этой группы считают, что удаленная работа способствует соблюдению баланса работы и личной жизни (work-life balance), а 19% полагают, что при работе из дома увеличиваются продуктивность и мотивация сотрудников.

Среди «настораживающих» аспектов удаленной работы офисные руководители чаще всего называли снижение эффективности коммуникации и сотрудничества (64%), невозможность полностью контролировать команду (46%) и потерю чувства общности и командного духа (46%). Также респонденты указывали на отсутствие необходимых технических ресурсов для организации эффективной работы (20%) и неопределенность в оценке результатов (19%). При этом снижение эффективности коммуникации в большей степени беспокоит руководителей 45 лет и старше, а более молодые группы больше озабочены невозможностью полного контроля и потерей чувства общности.

Среди противников удаленки распространено убеждение, что сотрудники эффективны только в офисе при наличии жесткой дисциплины, говорит руководитель практики Kontakt InterSearch Russia (занимается управленческим консалтингом) Дарья Данилова. Также менеджеры жалуются на сложности в управлении и контроле распределенных команд, некоторые отмечают снижение продуктивности сотрудников и общую демотивацию: многим нужен социум, драйвером выступают живое общение и корпоративная среда, отмечает она. Кроме того, среди распространенных проблем удаленки эксперт называет ненормированный график и трудности с соблюдением work-life balance.

«В основном удаленный формат подходит людям с высоким уровнем личной ответственности, самоорганизации и ориентации на результат. Вырастают производительность и продуктивность. Удаленка также может помочь быстрее перестраивать и развивать бизнес-процессы», — подчеркивает Данилова.

Способы решения проблем

Руководителей, которые работают в дистанционном формате, спрашивали также о способах организации рабочих процессов и контроля за результатами команды. Большинство устанавливают реальные сроки для задач и обмениваются информацией о проектах (64%), регулярно созваниваются и делятся статусами проектов (60%), 44% используют возможности онлайн-платформ для постановки и контроля задач.

Главными инструментами для оценки результатов сотрудников являются постановка целей и KPI (62%), анализ трудозатрат и обмен обратной связью (50%). Более трети респондентов (36%) отслеживают время, которое сотрудники тратят на выполнение задач.

В случае конфликтов большинство предпочитают «открыто обсуждать проблемы и конструктивно их решать» (69%) и «создавать в коллективе культуру взаимовыручки и сотрудничества» (63%). Только 7% ответили, что проводят медиации и мотивируют сотрудников регулировать конфликты.

Чтобы поддерживать мотивацию команды на высоком уровне, руководители чаще всего стараются регулярно отмечать достижения сотрудников (60%), предлагают поучиться на онлайн-курсах (37%) и устраивают онлайн-мероприятия для поддержания корпоративного духа (35%).

Трудности удаленки. Истории работников В рамках опроса участников попросили своими словами рассказать о трудностях, с которыми они сталкиваются, работая удаленно. Вот несколько цитат. «Стирается грань между работой и личной жизнью. Человек, работающий из дома, сваливается либо в прокрастинацию, либо в трудоголизм». «Много зум-звонков, от которых устаешь. Время решения вопросов стало длиннее, так как раньше подошел и спросил, а теперь нужно найти время в календаре и поставить звонок». «Наиболее частая проблема — выгорание, так как размываются границы между домом и работой и теряется ощущение принадлежности к коллективу». «Контролируемость процессов уменьшается, нагрузка возрастает, мотивированность требует большего ресурса». «Сталкивались с недобросовестным отношением к работе со стороны удаленных сотрудников. Сотрудник откровенно саботировал задачи руководителя, не выходил на связь, ссылаясь на отсутствие интернета или поломку техники, требовал выплату выходного пособия, оформлял фиктивный больничный лист».

Споры об эффективности

Эффективной дистанционную работу считает 51% руководителей-«удаленщиков». 31% таких руководителей называет удаленный формат работы неэффективным, остальные выбрали ответ «другое».

Примерно так же распределились голоса и в вопросе офисным руководителям о том, считают ли они работу из офиса более эффективной, чем работу на удаленке: 53% ответили, что работа из офиса эффективнее, 31% так не считает, 16% затруднились ответить.

Среди офисных руководителей 30% отрицательно относятся к тому, чтобы в их компании ввели удаленку, 22% занимают нейтральную позицию по этому вопросу, а у 48% отношение к возможной удаленке положительное.

Отвечая на вопрос, от чего в большей степени зависит качество работы, большинство респондентов сошлись во мнении, что главное — это мотивация и навыки специалиста, а не формат работы. Так думают 79% «удаленщиков» и 74% офисных руководителей. О том, что качество работы все-таки зависит от ее формата и из офиса трудиться эффективнее, сказали 10% «удаленщиков» и 24% работников офиса.

При этом удаленный формат работы практически не выглядит эффективным ни для одной из групп. О том, что удаленный формат работы важен для ее эффективности, заявили лишь 3% «удаленщиков» и 1% офисных руководителей.

Большинство крупных компаний сейчас готовы предлагать гибридный формат работы, есть некоторые, которые готовы на полностью удаленный формат, говорит Данилова. Маленькие компании в основном более консервативны и, после того как закончилась пандемия, пытаются вернуть сотрудников в офис. «Акционеров и топ-менеджеров таких компаний все равно не покидает ощущение, что люди вне офиса бесконтрольны, у них страдает продуктивность», — констатирует Данилова.

Кроме того, сами сотрудники хотят появляться в офисе, им нужна корпоративная среда, ощущение общности, отмечает эксперт. «В то же время мы часто сталкиваемся с тем, что соискатели в меньшей степени готовы рассматривать работодателя, если он не предлагает удаленного формата работы. Для них такой работодатель выглядит очень консервативным, негибким», — указывает она.

Опрос ВЦИОМа, проведенный в мае 2022 года, показал, что на тот момент работали из дома примерно 10% россиян — в равной степени мужчины и женщины, преимущественно молодого возраста; еще 9% имели гибридный формат работы. Из них подавляющее большинство (82%) отметили удобство такого формата. Согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру», проведенного в октябре прошлого года, удаленно работали 15% респондентов, 19% трудились в гибридном режиме.

Участники опроса сервиса SuperJob в декабре 2020 года, ознаменованного массовым переходом на удаленку в связи с пандемией коронавируса, среди главных плюсов работы из дома называли снижение расходов на транспорт и питание, сокращение контактов с потенциальными носителями инфекции и возможность работать отовсюду. Среди минусов назывались превращение рабочего дня в ненормированный, необходимость сочетать домашние и рабочие обязанности, сложности в коммуникации с коллегами.