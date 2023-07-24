Почти половина удаленщиков предпочла увольнение возвращению в офис

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Каждый четвертый россиянин, работающий на удаленке, предпочтет увольнение возвращению в офис. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

В опросе SuperJob участвовали 1,6 тыс. респондентов из 331 населенного пункта во всех округах России. Он проводился удаленно с 14 по 20 июля среди жителей старше 18 лет, работающих удаленно или по гибридному графику.

Отвечая на вопрос о том, каковы будут действия в случае, если работодатель решит отменить удаленный режим работы, 40% опрошенных заявили, что скорее уволятся, еще 37% выразили готовность отказаться от удаленки, оставшиеся 23% затруднились ответить. Среди тех, кто предпочел бы уволиться, — 31% мужчин и 53% женщин. Из тех, кто предпочел бы подчиниться, — 39% мужчин и 36% женщин.

Как отмечает SuperJob, некоторые женщины заявили, что для них удаленная работа — единственная возможность работать, поскольку у них имеются малолетние дети.

В то же время опрос показал, что больше всего готовых расстаться с работодателем, но не с удаленкой среди тех, кто трудится в режиме хоум-офиса всю неделю (64%). При этом сотрудники на гибридном графике более лояльны компании: каждый второй из них без проблем вернется работать на территории работодателя (49%).

В начале апреля SuperJob проводил опрос о том, готовы ли россияне пойти на снижение зарплаты ради удаленной работы. Только четверо из десяти респондентов заявили, что согласны на это.

Чтобы трудиться из дома, каждый пятый выразил готовность лишиться 5% заработной платы, каждый восьмой — 10%. Получать на 15, 20 и 25% меньше согласились по 3% россиян. 37% опрошенных заявили, что не хотят ради удаленки отказываться от части зарплаты.