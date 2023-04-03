Россияне оказались не готовы на снижение зарплаты ради удаленной работы

Superjob: только четверо из десяти россиян соглашаются на снижение зарплаты ради удаленки

Не хотят отказываться от части зарплаты ради работы из дома 37% жителей России. Чем больше зарабатывают опрошенные, тем меньше они согласны снижать доходы

Фото: Fabian Strauch / dpa / picture-alliance / ТАСС

Только четверо из десяти россиян согласны на снижение зарплаты ради удаленной работы. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК), в опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения по всей стране, имеющих желание работать дистанционно. Исследование проходило 22-29 марта.

Чтобы трудиться из дома, каждый пятый (19%) согласен лишиться 5% заработной платы, каждый восьмой — 10%. Получать на 15%, 20% и 25% меньше готовы по 3% россиян. Не хотят отказываться от части зарплаты ради удаленной работы 37% жителей страны.

При этом чем больше зарабатывают опрошенные, тем чаще они отказываются от снижения зарплаты ради удаленки: среди респондентов с доходом менее 30 тыс. руб. их 30%, среди зарабатывающих выше 80 тыс. руб. — 46%.

Superjob уточняет, что за два года число россиян, согласных на снижение зарплаты ради дистанционной работы, выросло на 7 процентных пунктов.

Сотрудники российских компаний, работающие удаленно, хотели бы получать больше денег, чем сотрудники, работающие в офисе — 163,6 тыс. руб. против 126,7 тыс., следует из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». При этом больше всего зарплатные ожидания у гибридных работников, выполняющих задачи и в офисе, и дома — 175,7 тыс. руб.

В начале 2021 года идеальной зарплатой жители России назвали 166 тыс. руб., но к началу 2023-го сумма выросла до 181 тыс. руб. Находящиеся за границей россияне оценили свой идеальный доход в 202 тыс. руб.