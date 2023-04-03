Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
WP сообщила о доказательствах попыток Трампа помешать расследованию Политика, 05:53
Генпрокуратура заявила о 19 отказах стран Запада в выдаче граждан Политика, 05:48
Огнеметные системы «Солнцепек» впервые передали личному составу ВДВ Политика, 05:25
WSJ узнала о временном закрытии офисов McDonald’s в США Бизнес, 05:06
Россияне оказались не готовы на снижение зарплаты ради удаленной работы Общество, 05:00
Rheinmetall откроет в Румынии центр по ремонту вооружений для Украины Политика, 04:32
Нефть подорожала на 8% из-за решения ряда стран сократить добычу Бизнес, 04:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 04:00 Политика, 04:03
В квартире подозреваемой в убийстве Татарского прошел обыск Политика, 03:46
Минстрой предложил обязать впускать в квартиры работников ЖКХ Общество, 03:20
Литва приостановила пропуск грузовиков из Калининградской области Бизнес, 02:59
В постпредстве раскритиковали реакцию ЕС на председательство в СБ ООН Политика, 02:43
В Москве открыли горячую линию для желающих пойти на службу по контракту Политика, 02:23
Псаки призвала демократов не радоваться из-за обвинения Трампу Политика, 02:01
Общество ,  
0 

Россияне оказались не готовы на снижение зарплаты ради удаленной работы

Superjob: только четверо из десяти россиян соглашаются на снижение зарплаты ради удаленки
Не хотят отказываться от части зарплаты ради работы из дома 37% жителей России. Чем больше зарабатывают опрошенные, тем меньше они согласны снижать доходы
Фото: Fabian Strauch / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Fabian Strauch / dpa / picture-alliance / ТАСС

Только четверо из десяти россиян согласны на снижение зарплаты ради удаленной работы. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК), в опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения по всей стране, имеющих желание работать дистанционно. Исследование проходило 22-29 марта.

Чтобы трудиться из дома, каждый пятый (19%) согласен лишиться 5% заработной платы, каждый восьмой — 10%. Получать на 15%, 20% и 25% меньше готовы по 3% россиян. Не хотят отказываться от части зарплаты ради удаленной работы 37% жителей страны.

При этом чем больше зарабатывают опрошенные, тем чаще они отказываются от снижения зарплаты ради удаленки: среди респондентов с доходом менее 30 тыс. руб. их 30%, среди зарабатывающих выше 80 тыс. руб. — 46%.

Superjob уточняет, что за два года число россиян, согласных на снижение зарплаты ради дистанционной работы, выросло на 7 процентных пунктов.

Сотрудники российских компаний, работающие удаленно, хотели бы получать больше денег, чем сотрудники, работающие в офисе — 163,6 тыс. руб. против 126,7 тыс., следует из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». При этом больше всего зарплатные ожидания у гибридных работников, выполняющих задачи и в офисе, и дома — 175,7 тыс. руб.

В начале 2021 года идеальной зарплатой жители России назвали 166 тыс. руб., но к началу 2023-го сумма выросла до 181 тыс. руб. Находящиеся за границей россияне оценили свой идеальный доход в 202 тыс. руб.

Читайте на РБК Pro
Что такое «легальная дискриминация» и о чем не стоит писать в вакансиях
Какие компании и отрасли могут резко вырасти за счет нейросетей
Как заставить трудиться сотрудников, которые уверены, что они незаменимы
Как работать за компьютером, чтобы не болели глаза и шея
Авторы
Теги
Мир Ландау
зарплата Россия Исследование Superjob удаленная работа
Материалы по теме
Bloomberg узнал о новой профессии «шептуна» с зарплатой выше $335 тыс.
Технологии и медиа
Россияне рассказали, ради какой зарплаты готовы подождать трудоустройства
Общество
В Лондоне сотни тысяч человек вышли на митинг за повышение зарплат
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter