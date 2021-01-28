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Суд отказал в мере пресечения для рекультивировавшего свалку австрийца

Адвокат заявил, что бизнесмена госпитализировали. Суд отказался рассматривать ходатайство без него, однако отметил, что ничто не мешает следствию снова запросить для Кайзера меру пресечения
Оливер Кайзер
Оливер Кайзер (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Тверской районный суд Москвы вернул следствию ходатайство о мере пресечения в виде запрета определенных действий в отношении гендиректора компании «Экоком» Оливера Кайзера, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Адвокат Кайзера Александр Мельцев сообщил, что его подзащитный госпитализирован, пояснив, что ходатайство оставили без движения именно по этой причине, пишет ТАСС. Диагноз он разглашать не стал.

«Возврат ходатайства по данному основанию не препятствует повторно обратиться с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде запрета определенных действий», — добавили в суде.

В Москве задержали занимавшегося рекультивацией свалки в Кучино австрийца
Общество
Оливер Кайзер

Накануне «РИА Новости» писали, что Кайзер был задержан, однако его адвокат говорил, что бизнесмен находится на рабочем месте. По его словам, Кайзера вызвали на допрос в управление МВД по Московской области и предъявили ему обвинение 21 января. Бизнесмена обвиняют по статье о незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст 171 УК). Свою вину он отрицает.

Компания «Экоком» занималась рекультивацией мусорного полигона «Кучино» в Подмосковье. Свалка работала с 1964 года, в 2017 году местные жители пожаловались на нее президенту Владимиру Путину во время прямой линии, вскоре после чего полигон закрыли, а власти начали рекультивацию. Кайзер оценивал стоимость проекта в 3,5-4 млрд руб.

Несмотря на рекультивацию, число жалоб на полигон не уменьшилось, в феврале 2018 года проект решили временно приостановить из-за сильной интенсивности запаха. Роспотребнадзор сообщал, что рекультивация шла с нарушениями, по данным ведомства, «Экоком» не контролировала состояние воздуха во время дегазации полигона, а также не согласовывала с местными властями объемы выбросов.

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Авторы
Роман Кирьянов, Константин Нагаев
Тверской суд мера пресечения
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