Суд отказал в мере пресечения для рекультивировавшего свалку австрийца

Адвокат заявил, что бизнесмена госпитализировали. Суд отказался рассматривать ходатайство без него, однако отметил, что ничто не мешает следствию снова запросить для Кайзера меру пресечения

Оливер Кайзер (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Тверской районный суд Москвы вернул следствию ходатайство о мере пресечения в виде запрета определенных действий в отношении гендиректора компании «Экоком» Оливера Кайзера, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Адвокат Кайзера Александр Мельцев сообщил, что его подзащитный госпитализирован, пояснив, что ходатайство оставили без движения именно по этой причине, пишет ТАСС. Диагноз он разглашать не стал.

«Возврат ходатайства по данному основанию не препятствует повторно обратиться с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде запрета определенных действий», — добавили в суде.

Накануне «РИА Новости» писали, что Кайзер был задержан, однако его адвокат говорил, что бизнесмен находится на рабочем месте. По его словам, Кайзера вызвали на допрос в управление МВД по Московской области и предъявили ему обвинение 21 января. Бизнесмена обвиняют по статье о незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст 171 УК). Свою вину он отрицает.