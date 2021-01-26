В Москве задержали занимавшегося рекультивацией свалки в Кучино австрийца

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 74,86 (+0,5) Инвестиции, 25 янв, 14:15
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 91,15 (+0,74) Инвестиции, 25 янв, 14:15
Экс-посол США через суд потребовал удалить Telegram из Google Play Технологии и медиа, 12:24 Идеи для перекусов: как не быть голодным и оставаться в форме РБК, Перекрёсток и Almette, 12:00 Сбер запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent Пресс-релиз, 12:00 В Москве выросло предложение массового жилья под ключ Недвижимость, 11:55 Третьего сотрудника администрации Норильска задержали после схода лавины Общество, 11:52 Максимизация ценности: считаем стоимость капитала компании Pro, 11:48 Патрушев обвинил Навального в неоднократном нарушении закона Политика, 11:44 В Сети появились снимки нового кроссовера Haval для России Авто, 11:43 Бывший глава Goldman Sachs раскритиковал биткоин Крипто, 11:41 Панарин и дочь Знарка стали жертвами воров в Мексике Спорт, 11:32 Внешний вид: насколько это важно для мужчины РБК Cтиль и Philips, 11:30 Число жертв COVID-19 в России превысило 70 тыс. человек Общество, 11:26 РФПИ анонсировал скорую регистрацию «Спутника V» в 25 странах Общество, 11:21 В России за сутки выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с октября Общество, 11:16
Общество ,  
0 

В Москве задержали занимавшегося рекультивацией свалки в Кучино австрийца

Главу компании, которая несколько лет занималась рекультивацией мусорного полигона «Кучино» под Балашихой, обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности
Оливер Кайзер
Оливер Кайзер (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Москве задержан австрийский бизнесмен Оливер Кайзер, гендиректор компании «Экоком», занимающейся рекультивацией мусорного полигона «Кучино». Суд решает вопрос об избрании меры пресечения, сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда.

«В суд поступило ходатайство ГСУ МВД об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Оливера Кайзера, гражданина Австрии», — сообщили в Тверском районном суде.

Согласно карточке дела, обвинения ему предъявлены по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК (осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

РБК обратился за комментарием в компанию «Экоком». ООО «Экоком» — дочернее предприятие австрийской ECOCOM Environmental Technologies GmbH.

Ситуация вокруг мусорного полигона «Кучино» в Балашихе, работавшего с 1964 года, получила известность в 2017 году, когда на него пожаловались президенту Владимиру Путину во время прямой линии местные жители. Вскоре полигон был закрыт, местные власти занялись его рекультивацией. В ноябре 2017 года местная администрация заключила контракт с ООО «Экоком», которая должна была заняться сбором и утилизацией свалочного газа, образующегося при разложении отходов. Кайзер, гендиректор «Экоком», оценивал стоимость проекта в 3,5–4 млрд руб.

Несмотря на закрытие полигона и появление нескольких факелов, на которых сжигался свалочный газ, количество жалоб на неприятный запах со свалки не уменьшилось. Из-за высокой интенсивности запаха в феврале 2018 года было принято решение отложить рекультивацию полигона на некоторое время. Вскоре Роспотребнадзор сообщил, что выявил нарушения при рекультивации полигона: ведомство установило, что «Экоком» при проведении дегазации не контролировала состояние воздуха на прилегающих территориях и не согласовывала с властями объем выбросов. Несмотря на это, компания продолжила работать в Кучино.

Активисты провели акцию из-за вони от свалки «Кучино» в Балашихе
Общество

Читайте на РБК Pro
Миллиардам людей придется учиться заново — Ян-Мартин Левендаль О чем не стоит договариваться с сотрудником ни при каких обстоятельствах Мир без cookie: как подготовиться к новой рекламной реальности Как доказать налоговой реальность сделки

«В рамках работ телу полигона придали оптимальную геометрию и покрыли многослойным защитным экраном площадью более 47 гектаров. Для утилизации свалочного газа пробурили 112 скважин, через которые газ подается сначала в систему очистки, а потом на высокотемпературные факелы. На полигоне установлены две блочные теплоэлектростанции для выработки «зеленой» электроэнергии общей производительностью 2 МВт, системы сбора и утилизации фильтрата и ливневых стоков. Чтобы тело полигона не расползалось от осадков, оно укреплено габионной стеной протяженностью почти три километра», — так проведенные компанией работы описали в пресс-службе правительства Московской области в декабре 2020 года. 3 декабря в правительстве региона сообщили о подготовке к официальной приемке работ и исключении «Кучино» из реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Вместе с тем у местных властей возникли претензии к «Экоком» из-за ситуации вокруг полигона «Съяново» в Серпухове. Компания в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта на разработку проектной документации на рекультивацию полигона. В результате администрация Серпухова обратилась в региональное управление ФАС с просьбой включить «Экоком» в реестр недобросовестных поставщиков. ФАС с этим согласилась. «Экоком» пыталась обжаловать решение в суде, но тот встал на сторону администрации.

Авторы
Георгий Тадтаев, Евгения Лебедева
бизнесмен Австрия рекультивация полигон «Кучино»
Материалы по теме
Медведев объявил о закрытии мусорного полигона «Кучино» в Подмосковье
Общество
Активисты провели акцию из-за вони от свалки «Кучино» в Балашихе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter