В Москве задержали занимавшегося рекультивацией свалки в Кучино австрийца
В Москве задержан австрийский бизнесмен Оливер Кайзер, гендиректор компании «Экоком», занимающейся рекультивацией мусорного полигона «Кучино». Суд решает вопрос об избрании меры пресечения, сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда.
«В суд поступило ходатайство ГСУ МВД об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Оливера Кайзера, гражданина Австрии», — сообщили в Тверском районном суде.
Согласно карточке дела, обвинения ему предъявлены по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК (осуществление незаконной предпринимательской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
РБК обратился за комментарием в компанию «Экоком». ООО «Экоком» — дочернее предприятие австрийской ECOCOM Environmental Technologies GmbH.
Ситуация вокруг мусорного полигона «Кучино» в Балашихе, работавшего с 1964 года, получила известность в 2017 году, когда на него пожаловались президенту Владимиру Путину во время прямой линии местные жители. Вскоре полигон был закрыт, местные власти занялись его рекультивацией. В ноябре 2017 года местная администрация заключила контракт с ООО «Экоком», которая должна была заняться сбором и утилизацией свалочного газа, образующегося при разложении отходов. Кайзер, гендиректор «Экоком», оценивал стоимость проекта в 3,5–4 млрд руб.