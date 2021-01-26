В Москве задержали занимавшегося рекультивацией свалки в Кучино австрийца

Несмотря на закрытие полигона и появление нескольких факелов, на которых сжигался свалочный газ, количество жалоб на неприятный запах со свалки не уменьшилось. Из-за высокой интенсивности запаха в феврале 2018 года было принято решение отложить рекультивацию полигона на некоторое время. Вскоре Роспотребнадзор сообщил, что выявил нарушения при рекультивации полигона: ведомство установило, что «Экоком» при проведении дегазации не контролировала состояние воздуха на прилегающих территориях и не согласовывала с властями объем выбросов. Несмотря на это, компания продолжила работать в Кучино.

«В рамках работ телу полигона придали оптимальную геометрию и покрыли многослойным защитным экраном площадью более 47 гектаров. Для утилизации свалочного газа пробурили 112 скважин, через которые газ подается сначала в систему очистки, а потом на высокотемпературные факелы. На полигоне установлены две блочные теплоэлектростанции для выработки «зеленой» электроэнергии общей производительностью 2 МВт, системы сбора и утилизации фильтрата и ливневых стоков. Чтобы тело полигона не расползалось от осадков, оно укреплено габионной стеной протяженностью почти три километра», — так проведенные компанией работы описали в пресс-службе правительства Московской области в декабре 2020 года. 3 декабря в правительстве региона сообщили о подготовке к официальной приемке работ и исключении «Кучино» из реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Вместе с тем у местных властей возникли претензии к «Экоком» из-за ситуации вокруг полигона «Съяново» в Серпухове. Компания в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта на разработку проектной документации на рекультивацию полигона. В результате администрация Серпухова обратилась в региональное управление ФАС с просьбой включить «Экоком» в реестр недобросовестных поставщиков. ФАС с этим согласилась. «Экоком» пыталась обжаловать решение в суде, но тот встал на сторону администрации.