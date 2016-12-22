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Власти Подмосковья допустили усиление запаха со свалки в Балашихе
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Власти Подмосковья допустили усиление запаха со свалки в Балашихе
«Мусорное» дело, 19 янв, 18:07
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Власти Подмосковья допустили усиление запаха со свалки в Балашихе
Власти Подмосковья на встрече с жителями Балашихи не смогли гарантировать, что неприятные запахи с полигона «Кучино» исчезнут в ближайшее время, хотя ранее это обещал губернатор
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Встреча чиновников администрации Балашихи, Минэкологии Московской области и депутатов Мособлдумы с представителями общественных организаций Балашихи прошла 16 января (видеозапись мероприятия есть у РБК). Главной темой встречи стали запах с полигона «Кучино» и сроки решения этой проблемы. Представители общественности указывали на заявление главы Балашихи Сергея Юрова, обещавшего «свести к минимуму» запахи после наладки факельного оборудования на полигоне. «С 15 по 31 января начнем второй этап оптимизации. После этого система будет собирать до 90% свалочного газа, и запах тоже должен исчезнуть полностью», — заявил мэр города 9 января.

В декабре губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» по итогам проведенного им на полигоне «Кучино» совещания сообщил, что власти региона «делают все возможное», чтобы неприятный запах, идущий от мусорного полигона «Кучино», «исчез к концу января».

Член комитета по экологии Мособлдумы Александр Орлов заявил на прошедшей встрече, что «этого гарантировать никто не может». «Объехав в 2017 году много полигонов, в том числе рекультивируемых, я заметил, что запах при рекультивации только увеличивается. На «Кучино» к тому же будут срезаться откосы, мусор будут перемещать по свалке», — сказал он.

Представитель регионального Минэкологии Алексей Филатов заявил, что почти ежедневно объезжает территорию вокруг «Кучино».

«Да, вонь есть, но ее стало меньше, и она не такая интенсивная. И 100-процентной гарантии, что вони совсем не будет, никто дать не может», — заявил чиновник.

Во время рекультивации закрытого полигона «Кучино» запланировано устройство «многослойного перекрытия всего тела из геосинтетических материалов, которое предназначено для предотвращения попадания атмосферных осадков и снижения негативного воздействия полигона на окружающую среду», говорится в сообщении Министерства экологии Московской области, поступившем в РБК. Во время рекультивации снизят число скважин «для сбора свалочного газа с 55 до 112 и возведена система выработки электроэнергии из газа».

В ведомстве заявили, что проект рекультивации полигона «успешно прошел публичное обсуждение в городском округе Балашиха» и государственную экологическую экспертизу.

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Член экспертного совета при подмосковном Минэкологии Анатолий Баташев попросил чиновников предоставлять жителям Балашихи график работ на полигоне, которые могут стать причиной неприятных запахов, чтобы жители могли уезжать на время их проведения за пределы города. Депутат Мособлдумы Орлов попросил жителей «сигнализировать о наличии запахов».

Сроки начала работ по рекультивации будут определены в дорожной карте, рассказал присутствовавший на встрече Борис Трушин, гендиректор разработчика проекта рекультивации «Кучино» ЗАО «Спецгеология». По его словам, всеми общестроительными и земельными работами, в том числе срезами откосов, предложили заниматься компании «Вива Транс». Гендиректор «Вива Транс» Андрей Половинкин эту информацию РБК подтвердил, отметив, что основные работы, скорее всего, начнутся весной.

По данным СПАРК, по одной трети ООО «Вива Транс» владеют Андрей Половинкин, Сергей Архипов и Надежда Колосова, выручка компании за 2016 год составила около 2 млрд руб., чистая прибыль — 53 млн.

В феврале с «Кучино» начнут вывозить фильтрат, рассказал Филатов. На одном из предприятий Солнечногорского района Подмосковья будет производиться его очистка, оставшийся после этого концентрат будет захораниваться на полигоне в Вологодской области, уточнил чиновник.

По его словам, две находящиеся в Балашихе станции по замеру проб воздуха модернизируют, чтобы они смогли контролировать уровень сероводорода. А вот установка онлайн-датчиков на факельной системе полигона, с помощью которых жители могли бы самостоятельно контролировать ситуацию с выбросами, не планируется из-за нехватки средств.

Проблему с полигоном «Кучино» подняли местные жители во время прямой линии Владимира Путина 15 июня 2015 года. Они пожаловались президенту на экологическую обстановку из-за мусорной свалки. 23 июня полигон был закрыт.

В сентябре договор на создание проекта рекультивации полигона был заключен с ЗАО «Спецгеология», в декабре он получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, рассказывал ранее РБК министр экологии региона Александр Коган. По его словам, цена контракта составила 44,5 млн руб.

Проект предусматривает, что для сбора свалочного газа надо пробурить 112 скважин глубиной 25 м, которые будут соединены газопроводами, весь газ будет сжигаться в специальных факелах, рассказывал РБК гендиректор ЗАО «Спецгеология» Борис Трушин. Он также сообщил о планах построить систему сбора фильтрата, который будет скапливаться в пруду площадью 225 кв. м.

«Предстоит срезать крутые склоны полигона, откуда отходы переместят наверх, таким образом, высота свалки вырастет в полтора раза, с нынешних 45–50 м до 70 м», — сказал Трушин​.

В связи с массовыми жалобами жителей юго-восточных районов Москвы и Подмосковья на неприятные запахи в ноябре было принято решение об экстренной дегазации «Кучино», соответствующий договор администрация Балашихи заключила с ООО «Экоком». ​По словам гендиректора компании Оливера Кайзера, для сбора свалочного газа было пробурено 55 скважин, установлены два факела. Остальные скважины будут пробурены в 2018 году в рамках реализации проекта рекультивации, отметил директор «Экокома». Стоимость проекта Оливер Кайзер оценивает в 3,5–4 млрд руб.

С начала 2018 года количество жалоб на неприятный запах со свалки «Кучино» не уменьшилось. В период с 8 января уже поступило около 100 обращений, сообщалось на сайте МЧС России. По данным ведомства, только за 16 января от жителей Москвы и области было 28 обращений.

Администрация Балашихи обратилась в августе прошлого года в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании с ЗАО «Заготовитель», которое управляло полигоном «Кучино» до его закрытия, причиненного окружающей среде ущерба на сумму 6,25 млрд руб.

На заседании суда в январе обосновать эту сумму представители истца не смогли. Расчеты будет делать экспертная организация, которую суд определит на своем следующем заседании.

Автор: Юрий Завьялов.
Теги: Балашиха , Свалка
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