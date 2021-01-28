Генсек ООН оценил роль российской вакцины в борьбе с пандемией COVID-19

По мнению Антониу Гутерриша, российский препарат может сыграть важную роль в борьбе с пандемией, а также использоваться в миссиях ООН. Для этого он должен пройти сертификацию ВОЗ. Сейчас идет вторая стадия рассмотрения заявки

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Российская вакцина от коронавируса может сыграть очень важную роль в борьбе с его распространением, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Мы считаем, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в этой борьбе. Она может использоваться в миссиях ООН в самых уязвимых областях, где нам нужны вакцины и для наших сотрудников, и для местного населения, которое мы поддерживаем в ходе миротворческих операций», — пояснил Гутерриш.

Он пояснил, что ООН может использовать только вакцины, прошедшие процедуру утверждения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). «Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ, надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она [российская вакцина] будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно», — отметил генсек.

В сентябре президент Владимир Путин предложил сотрудникам ООН сделать прививку российской вакциной «Спутник V», пообещав, что поставка препарата будет бесплатной. В ООН поблагодарили Путина за «щедрое предложение» и пообещали изучить его.