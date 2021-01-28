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Пандемия коронавируса ,  
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Генсек ООН оценил роль российской вакцины в борьбе с пандемией COVID-19

По мнению Антониу Гутерриша, российский препарат может сыграть важную роль в борьбе с пандемией, а также использоваться в миссиях ООН. Для этого он должен пройти сертификацию ВОЗ. Сейчас идет вторая стадия рассмотрения заявки
Фото: Alexis Lloret / Getty Images
Фото: Alexis Lloret / Getty Images

Российская вакцина от коронавируса может сыграть очень важную роль в борьбе с его распространением, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Мы считаем, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в этой борьбе. Она может использоваться в миссиях ООН в самых уязвимых областях, где нам нужны вакцины и для наших сотрудников, и для местного населения, которое мы поддерживаем в ходе миротворческих операций», — пояснил Гутерриш.

Он пояснил, что ООН может использовать только вакцины, прошедшие процедуру утверждения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). «Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ, надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она [российская вакцина] будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно», — отметил генсек.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В сентябре президент Владимир Путин предложил сотрудникам ООН сделать прививку российской вакциной «Спутник V», пообещав, что поставка препарата будет бесплатной. В ООН поблагодарили Путина за «щедрое предложение» и пообещали изучить его.

В декабре Россия провела презентацию своего препарата на полях Генассамблеи ООН.

Сейчас «Спутник V» проходит процедуру утверждения ВОЗ. 22 января начался второй этап рассмотрения российской заявки, сообщал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он выразил надежду на то, что «в достаточно скором времени» препарат может быть сертифицирован.

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«В любом случае вопрос о применении нашей вакцины в ООН и в ее миссиях в других странах невозможно обсуждать до того момента, пока ВОЗ не выдаст сертификат», — отмечал он.

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Источник: JHU
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Автор
Мария Лисицына
ООН Антониу Гутерриш коронавирус вакцина
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