Небензя заявил о надежде на скорую сертификацию вакцины «Спутник-V» ВОЗ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия подала документы на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V@ во Всемирную организацию здравоохранения и рассчитывает, что препарат после этого внесут в список препаратов, разрешенных для применения в экстренных случаях (Emergency Use Listing, EUL). Об этом в интервью ТАСС заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«С 22 января в ВОЗ начался второй этап рассмотрения нашей заявки, так что, надеемся, в достаточно скором времени она будет сертифицирована», — сказал Небензя.

Глава диппредставительства России при ООН также рассказал, что Москва предлагала представителям других стран при ООН и сотрудникам организации сделать прививки российской вакциной, когда других препаратов еще не существовало. «В любом случае, вопрос о применении нашей вакцины в ООН и в ее миссиях в других странах невозможно обсуждать до того момента, пока ВОЗ не выдаст сертификат», — отметил он.