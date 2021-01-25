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Пандемия коронавируса ,  
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Небензя заявил о надежде на скорую сертификацию вакцины «Спутник-V» ВОЗ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия подала документы на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V@ во Всемирную организацию здравоохранения и рассчитывает, что препарат после этого внесут в список препаратов, разрешенных для применения в экстренных случаях (Emergency Use Listing, EUL). Об этом в интервью ТАСС заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«С 22 января в ВОЗ начался второй этап рассмотрения нашей заявки, так что, надеемся, в достаточно скором времени она будет сертифицирована», — сказал Небензя.

Глава диппредставительства России при ООН также рассказал, что Москва предлагала представителям других стран при ООН и сотрудникам организации сделать прививки российской вакциной, когда других препаратов еще не существовало. «В любом случае, вопрос о применении нашей вакцины в ООН и в ее миссиях в других странах невозможно обсуждать до того момента, пока ВОЗ не выдаст сертификат», — отметил он.

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Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в России в августе прошлого года. Препарат был создан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, препарат стал первым в мире, получившем национальную регистрацию.

В конце сентябре 2020 года, на 75-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН, президент России Владимир Путин предложил безвозмездно выделить некоторое количество вакцину «Спутник V» для сотрудников ООН. По его словам, просьбы об этом поступали от самих сотрудников организации.

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По данным на 11 января, вакциной «Спутник-V» привились полтора млн человек. Вакцину сертифицировали 12 стран ближнего зарубежья, Азии и Европы — Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан.

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