СК показал видео допроса бросившего детей в Шереметьево мужчины

Следственный комитет опубликовал видео допроса мужчины, который 26 января бросил в аэропорту Шереметьево двух своих сыновей. После возбуждения уголовного дела он сам явился в одно из подразделений СК

Следственный комитет России (СК) опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись допроса отца, бросившего 26 января в аэропорту Шереметьево двоих несовершеннолетних сыновей, 2011 и 2014 годов рождения.

Видео: Следственный комитет РФ

Во вторник СК объявил, что мужчина, улетевший в Ростов-на-Дону и оставивший детей без присмотра, самостоятельно явился к следователям и сдался. Из видеозаписи следует, что допрос происходит в следственном отделе СК по городу Батайску Ростовской области.

Накануне, 27 января, СК возбудил по факту оставления детей в опасности уголовное дело (ст. 125 УК РФ).

«В настоящее время его допрашивают, следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии», — пояснили в СК происходящее на видео. Звук на записи отключен, поэтому неизвестно, что именно он отвечает на вопросы следователей.