Школьным учителям разослали инструкцию по общению с агрессивными детьми

Согласно инструкции, если школьник начинает вести себя агрессивно, педагогу следует подышать, ощутить самоконтроль и поговорить с ребенком, вербализируя его эмоции. Потом учитель должен заняться собственным восстановлением

Фото: VesnaArt / Shutterstock

Министерство просвещения разослало в регионы инструкцию для работников образования с рекомендациями, как остановить агрессивное поведение школьника так, чтобы никто не пострадал, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В разработанном для педагогов документе говорится, что задача учителя в такой ситуации — «не подавить ученика, чтобы не закрепить силовую модель поведения, а помочь справиться с этим состоянием, снизить злость и агрессию в моменте». Для этого педагогам советуют восстановить самоконтроль (сделать несколько вдохов, принять устойчивую позу, коснуться спиной опоры). В инструкции подчеркивается, что в любой ситуации учителя должны действовать в правовом поле, не применять физическую силу, не кричать и не переходить на личности. Агрессия учащегося может быть связана как со сложностями в социализации, так и в копировании взрослых или в проблемах дома, а грубость иногда бывает сигналом внутреннего кризиса, напоминают авторы документа. В конфликте учитель должен сохранять самообладание, а не стремиться победить в споре с учеником.

Также педагогу предлагается задать себе несколько вопросов о ситуации. В том числе, характерно ли в целом такое поведение для агрессивного школьника, насколько в инцидент вовлечены другие ученики и угрожает ли им опасность. В зависимости от этого он должен отвечать на эмоции, давать рациональные реакции или привлекать к ситуации охрану, правоохранительные органы и так далее.

Если школьник физически атакует педагога, тому следует обеспечить эвакуацию других учеников, поручить кому-нибудь позвать дежурного учителя или охрану и сохранять дистанцию с агрессором.

Разговаривая с участником такого конфликта, педагог должен вербализовать его эмоции («Я вижу, ты злишься, ты расстроен. Это происходит из-за...?»). Также стоит перефразировать слова нападающего, не говоря при этом с позиции обвинения или отторжения («Я правильно понял, что ты...?», «Тебя сейчас задело...?»). Учитель при этом должен исключить из своей речи агрессию и негатив и обращаться к нападающему, чтобы тот подтверждал или опровергал его предположения, сказано в инструкции. Педагогам, к примеру, советуют говорить не «Успокойся!», а «Тебе важно, чтобы я услышал тебя?».

Учителю рекомендуется постараться перенести дискуссию с агрессором за рамки урока и предложить ему поговорить позже один на один (причем такие беседы нельзя откладывать или отменять). Если ученик согласился, педагог должен пообщаться с ним, чтобы разобраться в ситуации, а затем проинформировать о разговоре классного руководителя, школьного психолога, службы медиации и родителей. При общении с ними акцент стоит сделать не на жалобе на поведение ребенка, а на необходимости выработать единую стратегию его воспитания. Наконец, попавшему в подобную ситуацию учителю рекомендуется самому восстановиться, не пренебрегая помощью коллег и психологов.

Днем ранее РБК писал о рассылке в школы инструкции, описывающей этапы разрешения конфликтов. В инструкции, разосланной Минпросвещения в регионы, утверждались пять этапов разрешения конфликта для работников школ и колледжей. Помимо прочего, им советовали провести опрос участников ситуации, привлечь к ситуации медиаторов, а также «пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в коллективе».

Инструкции были разработаны как ответ на участившиеся случаи насилия в российских школах. Так, в середине декабря в Петербурге школьник атаковал с ножом преподавательницу математики из-за плохой оценки, а месяцем ранее в Челябинской области школьница напала на учительницу физкультуры с маникюрными ножницами. В ходе нападений страдают не только педагоги: неделю назад в подмосковном Одинцово 15-летний подросток убил ученика четвертого класса, а еще несколько человек получили ранения.

Утверждены инструкции были 11 декабря на заседании Совета Минпросвещения России по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.