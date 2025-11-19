Школьница в Челябинской области напала с ножницами на учительницу

Фото: СК России по Челябинской области

Следователи возбудили дело после сообщений об инциденте в одной из школ города Карталы Челябинской области — 14-летняя ученица напала на учительницу, нанеся ей удар в шею деталью от маникюрных ножниц во время урока, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Челябинской области.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность); также сотрудники СК организовали доследственную проверку по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

«В настоящее время выполняются необходимые следственные и процессуальные действия <...> назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении ведомства. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения.

«РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что школьница ранила учительницу физкультуры. По словам собеседника агентства, инцидент произошел после конфликта: педагог, по утверждению девочки, начала ее дразнить из-за того, что та пришла на урок не в шортах.

В состоянии нервного срыва школьница попыталась покинуть класс, но учительница ее не отпустила, после чего девочка нанесла ей удар маникюрными ножницами. У педагога выявили незначительное ранение в области ключицы, и она не хочет привлекать ребенка к ответственности.

Ранее, в ноябре, в одной из школ Москвы ученик десятого класса напал на учительницу, ударив ее по голове, женщину госпитализировали. Школьник, дождавшись, когда учитель выйдет из класса, похитил с ее стола стопку тетрадей. После возвращения педагог обнаружила пропажу и потребовала вернуть тетради, в ответ на что подросток нанес ей удары по голове.