Эксклюзив

В школы разослали новые правила разрешения конфликтов с учениками

Сюжет
Эксклюзивы РБК
В разработанной Минпросвещения инструкции руководству школ и колледжей также поручается бороться со сплетнями, лицемерием и интригами в коллективе
Фото: Игорь Акимов / Shutterstock
Фото: Игорь Акимов / Shutterstock

Минпросвещения утвердило пять этапов действий на случай конфликтной ситуации для руководителей образовательных организаций. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с деталями разработки. Инструкция уже направлена в регионы.

Согласно инструкции, на каждый этап разрешения конфликта отводится один—три дня. На первом из них информацию о ситуации доводят до руководителя образовательного учреждения, устанавливаются факты, назначаются ответственные, если нужно — к делу привлекаются правоохранительные органы.

На втором этапе выясняются все детали конфликта, его участники проходят опрос (при необходимости — при участии психологов), устанавливаются виновные. Если разобраться с ситуацией на этом этапе не удается, руководителям школы или колледжа рекомендуется обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (она должна быть в каждой школе и вузе).

В ходе следующего этапа к конфликту подключается комиссия, которая рассматривает все факты и выносит письменное решение. На четвертом этапе руководитель образовательного учреждения или назначенные им ответственные контролируют его исполнение. Если участники конфликта хотят обжаловать решение, они обращаются в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов или в вышестоящие образовательные органы, к следователям или в суд.

В инструкции Минпросвещения есть и другие рекомендации. Так, в образовательных учреждениях советуют больше просвещать учеников и учителей о правовой культуре. Конфликты рекомендовано разрешать при помощи медиации, а всех их участников — обеспечивать психологическим сопровождением. Школьному руководству советуют обращать внимание на конфликты интересов и защищать честь педагогов.

«Пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в коллективе», — говорится в документе. Руководству учреждения рекомендуется заниматься профилактикой конфликтов, а также своевременно выявлять несовершеннолетних и семьи в социально опасном положении. Для этого с учащимися, их родителями и представителями нужно вести индивидуальную профилактическую работу, говорится в инструкции.

Инструкция для образовательных работников в конфликтных ситуациях была утверждена в декабре на Совете по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников, в котором принял участие министр Сергей Кравцов. Она была разработана из-за участившихся атак в российских школах.

В 2025 году таких случаев было несколько. В декабре петербургский школьник атаковал с ножом преподавательницу математики. В ноябре в городе Карталы Челябинской области школьница напала на учительницу физкультуры с маникюрными ножницами. Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил исключать учеников, напавших на педагога.

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Маргарита Грошева Маргарита Грошева
Школа конфликт педагог Минпросвещения
Сергей Кравцов фото
Сергей Кравцов
политик, министр просвещения России
17 марта 1974 года
