В школы разослали новые правила разрешения конфликтов с учениками

В разработанной Минпросвещения инструкции руководству школ и колледжей также поручается бороться со сплетнями, лицемерием и интригами в коллективе

Фото: Игорь Акимов / Shutterstock

Минпросвещения утвердило пять этапов действий на случай конфликтной ситуации для руководителей образовательных организаций. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с деталями разработки. Инструкция уже направлена в регионы.

Согласно инструкции, на каждый этап разрешения конфликта отводится один—три дня. На первом из них информацию о ситуации доводят до руководителя образовательного учреждения, устанавливаются факты, назначаются ответственные, если нужно — к делу привлекаются правоохранительные органы.

На втором этапе выясняются все детали конфликта, его участники проходят опрос (при необходимости — при участии психологов), устанавливаются виновные. Если разобраться с ситуацией на этом этапе не удается, руководителям школы или колледжа рекомендуется обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (она должна быть в каждой школе и вузе).

В ходе следующего этапа к конфликту подключается комиссия, которая рассматривает все факты и выносит письменное решение. На четвертом этапе руководитель образовательного учреждения или назначенные им ответственные контролируют его исполнение. Если участники конфликта хотят обжаловать решение, они обращаются в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов или в вышестоящие образовательные органы, к следователям или в суд.

В инструкции Минпросвещения есть и другие рекомендации. Так, в образовательных учреждениях советуют больше просвещать учеников и учителей о правовой культуре. Конфликты рекомендовано разрешать при помощи медиации, а всех их участников — обеспечивать психологическим сопровождением. Школьному руководству советуют обращать внимание на конфликты интересов и защищать честь педагогов.

«Пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в коллективе», — говорится в документе. Руководству учреждения рекомендуется заниматься профилактикой конфликтов, а также своевременно выявлять несовершеннолетних и семьи в социально опасном положении. Для этого с учащимися, их родителями и представителями нужно вести индивидуальную профилактическую работу, говорится в инструкции.

Инструкция для образовательных работников в конфликтных ситуациях была утверждена в декабре на Совете по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников, в котором принял участие министр Сергей Кравцов. Она была разработана из-за участившихся атак в российских школах.

В 2025 году таких случаев было несколько. В декабре петербургский школьник атаковал с ножом преподавательницу математики. В ноябре в городе Карталы Челябинской области школьница напала на учительницу физкультуры с маникюрными ножницами. Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил исключать учеников, напавших на педагога.