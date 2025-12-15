Ученик напал с ножом на учительницу в школе в Петербурге

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Ученик напал на учительницу с ножом в школе № 191 на Белорусской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По предварительным данным, речь идет об ученике девятого класса. Подросток пришел в школу к 7:10 мск, так как договорился с учительницей исправить контрольную работу. После этого он ударил женщину ножом, когда та отвернулась.

И школьника, и учительницу доставили в больницу. По информации «Фонтанки», у женщины резанные раны спины, а подросток сам причинил себе вред. Других пострадавших нет.

О нападении также сообщает 78.ru. По данным телеканала, раненой учительнице 29 лет, она преподает математику. Мама напавшего школьника работает в той же школе преподавателем истории. Она же попросила свою коллегу дополнительно позаниматься с ее ребенком.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу, на место происшествия выехали следователи, они устанавливают причину произошедшего.