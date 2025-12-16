Подросток дал признательные показания о нападении на школу в Одинцово

Нападение произошло утром 16 декабря, погиб один школьник. Следователи продолжают изучать улики, обнаружен муляж взрывного устройства

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Подросток, задержанный по подозрению в нападении на школу в Московской области, дал признательные показания и рассказал о подготовке и деталях преступления, сообщил Следственный комитет России (СКР).

Следователи нашли муляж взрывного устройства.

«По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего», — сказано в сообщении.

Нападение произошло днем во вторник, 16 декабря, в Успенской средней общеобразовательной школе в Одинцово. Нападавший — 15-летний девятиклассник. Он пришел в школу с ножом, ранил охранника и несколько учеников. Десятилетний ученик четвертого класса погиб, охранника доставили в больницу. Нападавшего задержали силовики.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК) и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате.

По словам источника РБК, напавший девятиклассник всегда был замкнутым, ходил на переменах один и ни с кем не дружил, а также «плакал из-за пустяков». Одна из учительниц отметила, что мальчик был спокойным, в его поведении не замечали отклонений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее в Одинцово «ужасной, запредельной жестокостью» и трагедией для всего Подмосковья.