Подросток дал признательные показания о нападении на школу в Одинцово
Подросток, задержанный по подозрению в нападении на школу в Московской области, дал признательные показания и рассказал о подготовке и деталях преступления, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Следователи нашли муляж взрывного устройства.
«По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего», — сказано в сообщении.
Нападение произошло днем во вторник, 16 декабря, в Успенской средней общеобразовательной школе в Одинцово. Нападавший — 15-летний девятиклассник. Он пришел в школу с ножом, ранил охранника и несколько учеников. Десятилетний ученик четвертого класса погиб, охранника доставили в больницу. Нападавшего задержали силовики.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК) и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате.
По словам источника РБК, напавший девятиклассник всегда был замкнутым, ходил на переменах один и ни с кем не дружил, а также «плакал из-за пустяков». Одна из учительниц отметила, что мальчик был спокойным, в его поведении не замечали отклонений.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее в Одинцово «ужасной, запредельной жестокостью» и трагедией для всего Подмосковья.
Читайте РБК в Telegram.