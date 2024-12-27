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Общество ,  
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Власти заявили, что учебник ОБЖ с советами о длине юбки запрещен в школах

Минпросвещения: учебник ОБЖ с советами о длине юбки не предназначен для школ
Учебник по ОБЖ с советами для девушек не надевать короткую юбку и не краситься, так как «это провоцирует парней», не входит в федеральный перечень учебных изданий и не может использоваться в школах, сказали в ведомстве
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Учебник по ОБЖ для девятого класса авторов Сергея Вангородского, Михаила Кузнецова и Владимира Латчука, изданный издательством «Дрофа», не входит в федеральный перечень учебных изданий и не может использоваться в школах, сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения.

«Федеральный перечень учебников утвержден приказом Минпросвещения России от 5 ноября 2024 года № 768. Согласно нему для работы в 9-м классе допущены учебники по основам безопасности жизнедеятельности под научной редакцией Ю.С. Шойгу и под редакцией С.Н. Егорова», — сказали в ведомстве.

Там напомнили, что в школах с 1 сентября этого года изучают вместо ОБЖ предмет «Основы безопасности и защиты Родины». По нему, как и по всем обязательным предметам, появится единый государственный учебник.

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Общество
Фото:ДРОФА

Замену предмета ОБЖ в Минпросвещения анонсировали летом прошлого года. Как говорила замдиректора департамента государственной политики ведомства Анна Тимофеева, под новую учебную дисциплину разработают программу с участием представителей МЧС и Минобороны, будет создан новый учебник.

После освоения курса школьники должны иметь представление о современном общевойсковом бое, способах боевого применения беспилотников, элементах начальной военной подготовки и требованиях безопасности при обращении со стрелковым оружием и т.д.

Министр просвещения Сергей Кравцов допускал, что к преподаванию предмета будут привлекать участников военных действий на Украине после переподготовки.

Должность учителя ОБЖ, согласно постановлению правительства, теперь будет называться «преподаватель — организатор основ безопасности и защиты Родины».

Отрывки из учебника по ОБЖ Вангородского, Кузнецова и Латчука были опубликованы в телеграм-канале главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В одной из глав, «Безопасное поведение в криминогенных ситуациях», есть раздел о «безопасном поведении девушек», в котором говорится, что жертвы изнасилования во многих случаях сами виноваты из-за своего внешнего вида или поведения. В этом разделе девушкам рекомендуют «не надевать очень короткую юбку, не красить губы, веки, ресницы в немыслимые цвета», если они собираются «в гости, на вечеринку, в кафе, бар, на концерт, на какие-то массовые мероприятия или в места, не пользующиеся хорошей репутацией». «Это провоцирует парней и мужчин, воспринимается ими как сигнал», — следует из фрагментов учебника. По словам подписчиков Мизулиной, такие учебные издания появились в школах Тамбова, Ростова-на-Дону и Волгодонска.

В министерстве образования Тамбовской области РБК сообщили, что учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для девятого класса под редакцией Вангородского, Латчука и Кузнецова не входит в актуальный федеральный перечень Минпросвещения, поэтому в региональных школах его не используют.

В пресс-службе правительства Ростовской области РБК в свою очередь сказали, что он «может использоваться учителями в качестве учебного пособия для ознакомления с отдельными темами предмета ОБЗР». Там пояснили, что до выхода государственного учебника школы используют издания, которые купили ранее и которые входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения.

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Елена Чернышова
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