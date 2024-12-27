В Тамбове ответили на данные об учебнике ОБЖ, где в изнасилованиях винят жертву

Власти ответили на данные об учебнике ОБЖ, где в нападениях винят жертву

В учебнике ОБЖ девушек призывают не надевать короткие юбки и не краситься, поскольку это может спровоцировать мужчин на противоправные действия, а также пишут, что иногда девушки становятся жертвами сами из-за своего поведения

Фото: ДРОФА

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для девятого класса, в котором есть раздел о «безопасном поведении девушек», где говорится, что жертвы изнасилования во многих случаях сами виноваты в произошедшем из-за своего внешнего вида или поведения, не входит в актуальный федеральный перечень от Минпросвещения, поэтому в образовательном процессе в Тамбовской области он не используется, заявили РБК в региональном министерстве образования.

Речь идет об учебнике ОБЖ для девятого класса Сергея Вангородского, Михаила Кузнецова и Владимира Латчука, выпущенном издательством «Дрофа». В главе «Безопасное поведение в криминогенных ситуациях» есть раздел о безопасном поведении девушек.

«Собираясь в гости, на вечеринку, в кафе, бар, на концерт, на какие-то массовые мероприятия или в места, не пользующиеся хорошей репутацией, не надевайте очень короткую юбку, не красьте губы, веки, ресницы в немыслимые цвета. Это провоцирует парней и мужчин, воспринимается ими как сигнал», — говорится в материале учебника. Отрывки были опубликованы в телеграм-канале главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Кроме того, там говорится, что «многие конфликты происходят по вине самой жертвы», которая показывает, что «созрела», «легкодоступна» либо беззащитна.

По данным ее подписчиков, такие учебники были в школах Тамбова, Ростова-на-Дону и Волгодонска.

РБК обратился за комментарием в Минпросвещения и Министерство образования Ростовской области.

С этого года в российских школах предмет ОБЖ называется «Основы безопасности и защита Родины» (ОБЗР). Замену предмета в Минпросвещения анонсировали в июне прошлого года. Как говорила замдиректора департамента государственной политики ведомства Анна Тимофеева, под новую учебную дисциплину разработают программу с участием представителей МЧС и Минобороны, будет создан новый учебник.

После освоения курса школьники должны иметь представление о современном общевойсковом бое, способах боевого применения беспилотников, элементах начальной военной подготовки и требованиях безопасности при обращении со стрелковым оружием и т.д.