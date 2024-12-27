В Ростове разрешили учебник ОБЖ с советами девушкам о коротких юбках
Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класса с разделом о «безопасном поведении девушек» могут использовать в образовательном процессе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Это связано с тем, что до выхода государственного учебника школы используют учебники, которые купили ранее и которые входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России. «Данное пособие может использоваться учителями в качестве учебного пособия для ознакомления с отдельными темами предмета ОБЗР», — сообщили РБК в правительстве Ростовской области.
Речь идет об учебнике «Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс» (под ред. Вангородского С.Н., Латчук В.Н., Кузнецов М.И.), выпущенном издательством «Дрофа».
Отрывки из учебника
«Собираясь в гости, на вечеринку, в кафе, бар, на концерт, на какие-то массовые мероприятия или в места, не пользующиеся хорошей репутацией, не надевайте очень короткую юбку, не красьте губы, веки, ресницы в немыслимые цвета. Это провоцирует парней и мужчин, воспринимается ими как сигнал», — говорится в материале учебника.
«Многие конфликты происходят по вине самой жертвы», которая показывает, что «созрела», «легкодоступна» либо беззащитна.
Отрывки были опубликованы в телеграм-канале главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
В Тамбовской области этот учебник не используется, говорили ранее РБК в министерстве образования региона.
С 2025-го учебного года предмет ОБЖ переименовали в «Основы безопасности и защита Родины» (ОБЗР). О замене предмета в Минпросвещения сообщали в июне прошлого года. Под новый предмет разработают новый учебник, в его разработке примут участие представители МЧС и Минобороны.
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