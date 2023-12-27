Силуанов выступил за продление семейной ипотеки

Министр финансов считает, что после 1 июля 2024 года нужно оставить «ипотеки стимулирующие», в первую очередь семейную. За ее сохранение высказывался также президент

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Министр финансов России Антон Силуанов выступил за сохранение семейной ипотеки. Об этом он сказал журналистам, сообщает РБК.

В декабре прошлого года правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года со ставкой по кредиту в 8% вместо прежних 7%, а также распространило семейную ипотеку на семьи с двумя детьми.

«Мы знаем, что 1 июля у нас обычная «льготка» должна завершиться. Мы ее все время продлеваем. Вообще эта льготная ипотека была как антикризисная мера», — сказал Силуанов.

При этом он считает, что нужно оставить «ипотеки стимулирующие». «В первую очередь «семейка» — очевидно, это правильная мера, ну и новые территории, Дальний Восток, может быть, отраслевые (для айтишников и так далее)», — уточнил глава Минфина.

По его словам, сейчас принято решение по охлаждению ипотечного рынка. «Банки говорят, что это сильно ударит, но пока мы видим, что спрос на ипотеку на первичке хоть и сократился, но не на столько, на сколько мы рассчитывали, что эти меры сработают. Но, поскольку процесс инерционный, наверное, это будет видно в начале следующего года», — объяснил министр.

Он сообщил, что банки договариваются с застройщиками, которые готовы участвовать «своими ресурсами» в продолжении льготных ипотечных программ, но призвал не допустить перегрева. «Посмотрим, как будет развиваться ситуация в следующем году, и, если действия не сработают, будем анализировать, возвращаться к этому вопросу», — заключил Силуанов.

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«Семейная ипотека» доступна на территории всей страны и для всех желающих. По условиям программы, российские семьи с детьми могли получить кредит на покупку жилья по ставке до 6% на срок до 30 лет, для жителей Дальнего Востока ставка снижена до 5%. Максимальная сумма кредита — 6 млн руб. В Москве, Санкт‑Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн руб. Первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья (в сентябре правительство повысило размер взноса с 15 до 20% по всем ипотечным программам с господдержкой). Программой можно воспользоваться при покупке жилья на первичном рынке, сюда входят квартиры в новостройке, строящемся жилом комплексе, а также частные дома с земельными участками. Однако продавцом обязательно должно выступать юридическое лицо — застройщик. Также кредит можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома.

В декабре президент Владимир Путин в ходе прямой линии поддержал продление программы льготной семейной ипотеки. «Правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления «Семейной ипотеки», — сказал Путин.

Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК, регулятор исходит из того, что массовая, «безадресная», программа льготной ипотеки завершится в июле следующего года, а адресная ипотека, в том числе семейная, при этом сохранится. «Это востребованная ипотека. А семейная ипотека сейчас по объемам приблизительно такая, как массовая льготная ипотека. Поэтому льготная ипотека останется и, конечно, не будет такой экзотикой, как до 2020 года. Плюс к этому будет и рыночная ипотека развиваться. Да, темпы замедлились, но рыночная ипотека развивается», — указала Набиуллина.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин рассчитывает на продление всех льготных программ по ипотеке после 1 июля 2024 года. Он уточнил, что всего в 2023 году россияне взяли более 2 млн ипотечных кредитов, из которых более 400 тыс. — семейная ипотека, льготная ипотека с господдержкой — порядка 370 тыс., IT-ипотека — 37 тыс., дальневосточная и арктическая — 33 тыс. Остальной объем пришелся на вторичную ипотеку.