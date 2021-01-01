Гинцбург объявил о завершении испытаний вакцины «Спутник V» на пожилых

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Испытания российской вакцины «Спутник V» на лицах старше 60 лет завершены. Об этом сообщил разработчик препарата, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

«Испытания, в которых участвовала большая выборка опять же таки населения города Москвы с возрастом более 60 лет, несколько дней тому назад были завершены», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что решение о возможности массовой вакцинации граждан старше 60 лет может быть принято в ближайшие дни.

Накануне в пресс-службе Минздрава России РБК сообщили, что новых добровольцев для испытаний вакцины «Спутник V» набирать не будут. Ведомство одобрило изменение числа участников пострегистрационного исследования вакцины, в них участвуют более 31 тыс. человек. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил, что за всеми участниками продолжится наблюдение в течение как минимум полугода

В начале декабря президент Владимир Путин объявил о масштабной вакцинации против COVID-19 в России. В Москве вакцинация стартовала 5 декабря. На данный момент получить прививку могут медики, учителя социальные работники, а также работники торговли и сферы услуг, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, сотрудники промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и СМИ.