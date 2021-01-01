Гинцбург объявил о завершении испытаний вакцины «Спутник V» на пожилых
Испытания российской вакцины «Спутник V» на лицах старше 60 лет завершены. Об этом сообщил разработчик препарата, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».
«Испытания, в которых участвовала большая выборка опять же таки населения города Москвы с возрастом более 60 лет, несколько дней тому назад были завершены», — сказал Гинцбург.
Он добавил, что решение о возможности массовой вакцинации граждан старше 60 лет может быть принято в ближайшие дни.
Накануне в пресс-службе Минздрава России РБК сообщили, что новых добровольцев для испытаний вакцины «Спутник V» набирать не будут. Ведомство одобрило изменение числа участников пострегистрационного исследования вакцины, в них участвуют более 31 тыс. человек. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил, что за всеми участниками продолжится наблюдение в течение как минимум полугода
В начале декабря президент Владимир Путин объявил о масштабной вакцинации против COVID-19 в России. В Москве вакцинация стартовала 5 декабря. На данный момент получить прививку могут медики, учителя социальные работники, а также работники торговли и сферы услуг, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, сотрудники промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и СМИ.