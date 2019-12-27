Зеленский уволил главу Госбюро расследований

Временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ирина Венедиктова

Роман Труба (Фото: Даниил Шамкин / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом освободил от должности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубу. Указ вступил в силу с 27 декабря.

Временно исполняющей обязанности главы ГБР назначена депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

Причины отставки Трубы, назначенного главой ГБР осенью 2017 года, не объясняются.

В октябре 2019 года глава ГБР в интервью телеканалу ТСН рассказывал, что его ведомство провело изъятие документов в офисе президента. В ноябре ГБР предложило обвинить бывшего президента Украины Петра Порошенко в захвате власти.

В декабре стало известно, что ГБР возбудило уголовное дело против Порошенко по факту государственной измены при подписании им минских соглашений. А еще через несколько дней следователи ведомства побывали в офисе партии Порошенко «Европейская солидарность», откуда изъяли телевизоры. В ГБР пояснили, что они могут относиться к технике, которая, как стало известно весной, пропала из здания администрации президента Украины, перед тем как Порошенко покинул пост главы государства.