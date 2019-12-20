Следователи пришли за телевизорами из офиса партии Порошенко

Следователи вывезли на экспертизу телевизоры из офиса партии Петра Порошенко. В мае после его ухода в отставку стало известно, что схожая техника исчезла из здания администрации президента

Петр Порошенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

На Украине следователи провели следственные действия в офисе партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Обыск был организован Государственным бюро расследований Украины (ГБР), подтвердили в ведомстве, передает «Страна.ua».

В ГБР сообщили, что в ходе следственных действий из офиса изъяты телевизоры. Они могут относиться к технике, которая, как стало известно весной, пропала из здания администрации президента Украины перед тем, как Петр Порошенко покинул пост главы государства. «Мы предполагаем, что это телевизоры из ситуационной комнаты в администрации президента. Но так это или нет, скажем позже — после того, как будет проведена экспертиза», — заявили в пресс-службе ведомства.

В партии «Европейская солидарность» связали обыск с попыткой политического давления и напомнили, что накануне фракция партии в парламенте выдвинула предложение создать временную следственную комиссию для расследования деятельности «директора ГБР [Романа Трубы] и чиновников, которые влияют на его решения».

«Европейская солидарность» связывает подобную активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны», — утверждается в заявлении партии.

В конце мая, после победы Владимира Зеленского на выборах президента, новый глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook опубликовал видеозапись, где сообщил, что из комнаты в администрации президента, где проходят заседания СНБО, пропала техника. В подтверждение своих слов он опубликовал видеозапись, на которой видны торчащие из стен провода. По словам Данилюка, до этого на стенах висели мониторы. Также секретарь СНБО заявил, что из здания администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией. После этого ГБР завело уголовное дело.