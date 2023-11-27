Шторм оставил почти 2 млн россиян без света

Минэнерго: около 1,9 млн человек остались без электричества на юге России

Из-за непогоды в восьми регионах на юге России около 1,9 млн человек остались без электроснабжения, сообщило Минэнерго. К восстановительным работам привлекли 2,1 тыс. человек

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Около 1,9 млн человек остались без электроснабжения из-за непогоды в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщило Минэнерго в телеграм-канале.

«Энергетики работают в усиленном режиме. Восстановительные работы усложняет обстановка, вызванная последствиями непогоды», — говорится в сообщении.

Всего к восстановлению электроэнергии привлекли более 2,1 тыс. человек и 783 единицы специальной техники.

Ранее Минэнерго ДНР и МЧС ЛНР сообщили, что из-за ураганного ветра электричества лишились 525 тыс. абонентов в Донецкой народной республике и около 23 тыс. в Луганской народной республике.

В самом Донецке без электричества остаются 190 тыс. абонентов, уточнил мэр Алексей Кулемзин. «Ураганный ветер ломал крупные ветви деревьев, валил их целиком, повреждая линии электропередачи», — сообщило донецкое Минэнерго.

В ночь с 26 на 27 ноября по южным регионам России прошли ураганы и штормы. В Крыму после непогоды зафиксированы подтопления домов и дорог, без света остались полмиллиона человек, нарушено водоснабжение. На полуострове из-за непогоды возникли проблемы с мобильной связью и интернетом.

В Краснодарском крае были повалены деревья в Анапе и Адлере, в Сочи волнами затопило прибрежную территорию, а аэропорт не смог принять несколько рейсов.