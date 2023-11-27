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Общество ,  
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В восьми районах Крыма из-за непогоды пропала мобильная связь

Восемь районов Крыма из-за непогоды остались без мобильной связи и интернета
Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

В Крыму из-за непогоды возникли проблемы с мобильной связью и интернетом, сообщила замглавы Мининформа региона Юлия Килик.

«Основные проблемы фиксируются в Евпатории, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Симферопольском, Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах», — сказала она. По словам замглавы, мобильные операторы развернули генераторы для восстановления работы связи, а интернет-провайдеры восстанавливают магистральные линии передачи.

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В ночь с 26 по 27 ноября на южные регионы России обрушились штормы. В Крыму после непогоды зафиксировали подтопления домов и дорог, полмиллиона абонентов остались без света, в ряде муниципальных образований ввели режим ЧС.

Власти региона называли ущерб от разрушений «большим», а научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что шторм в Крыму стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений.

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Теги
Крым Севастополь мобильная связь
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