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Из-за непогоды в Грузии закрыли КПП «Верхний Ларс» и дорогу к нему

Из-за непогоды в Грузии закрыли КПП «Верхний Ларс» и дорогу к нему
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

На участке Владикавказ — Ларс на Военно-Грузинской дороге до особого распоряжения запрещено движение всех видов транспорта, сообщили в МЧС по Северной Осетии.

В ведомстве объяснили, что запрет введен «в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии».

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Фото:Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Военно-Грузинская дорога проходит через Главный Кавказский хребет. Дорога связывает Россию с Грузией. Кроме того, она служит единственным сухопутным маршрутом, которым можно добраться из России в Армению.

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге приостановили накануне вечером. К утру в пробке на границе России и Грузии скопилось 2,2 тыс. грузовиков.

На прошлой неделе МЧС по Северной Осетии также сообщало о закрытии движения для всех видов транспорта на участке Владикавказ — Верхний Ларс в направлении на выезд из России с 18:20 19 ноября «до особого распоряжения». Такое решение было принято «в связи с ухудшением погодных условий». В Грузии фиксировали обильные снегопады.

Теги
Грузия Северная Осетия Армения дороги
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