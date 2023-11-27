В ДНР и ЛНР полмиллиона абонентов лишились электричества из-за непогоды

В ДНР и ЛНР более 500 тыс. абонентов лишились электричества из-за непогоды

525 тыс. абонентов в ДНР и около 23 тыс. в ЛНР лишились электричества из-за непогоды, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство энергетики ДНР и МЧС ЛНР.

В ДНР абоненты остались без электричества «после ночного разгула стихии, когда ураганный ветер ломал крупные ветви деревьев, валил их целиком, повреждая линии электропередачи».

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что без электричества в городе остаются 190 тыс. абонентов.

В ЛНР из-за сильного ветра без электроснабжения остались 22 населенных пункта, сообщили в МЧС.

В ночь с 26 по 27 ноября по всей России прошли ураганы, штормы и снегопады. В Крыму после непогоды зафиксированы подтопления домов и дорог, без света остались полмиллиона человек, нарушено водоснабжение. Ураганный ветер пришел и в Краснодарский край, повалены деревья в Анапе и Адлере, в Сочи волнами затопило прибрежную территорию, а аэропорт не смог принять несколько рейсов.

Ураганный шторм затронул и Украину. Президент страны Владимир Зеленский вечером 26 ноября в своем видеообращении сказал, что обесточенными оказались около 400 населенных пунктов. Оперативные штабы развернуты в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях.