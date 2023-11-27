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Южная Осетия осталась без света из-за повреждения сетей в Северной Осетии

Южная Осетия осталась без света из-за повреждения ветром сетей в Северной Осетии
В Северной Осетии, как и в других регионах юга России, сильный ветер. Это привело к авариям на электросетях, и в итоге без света осталась и Южная Осетия

Южная Осетия оказалась без электроснабжения после того, как в Северной Осетии на фоне непогоды были обесточены несколько подстанций, сообщает "Рес" со ссылкой на гендиректора местной энергокомпании «Энергоресурс» Ацамаза Кабисова.

Из-за аварий в Северной Осетии без электричества остались некоторые населенные пункты Алагирского района, который находится на границе с Южной Осетией, пишет агентство. В российском регионе уже работают над устранением неполадок.

Северо-осетинское управление МЧС предупреждало об усилении ветра в регионе 26 ноября. Кроме того, сильный ветер с порывами 30-32 м/с ожидается ночью и днем 27 ноября.

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Площадь Южного мола во время шторма на Черном море.

Ураганный ветер накрыл юг России 26 ноября. Сильнее всего от него пострадал Крым. Как сообщал советник главы республики Олег Крючков, в регионе остались без электроснабжения около 500 тыс. жителей.

В Евпатории произошло подтопление 40 домов и приусадебных участков, около 150 человек были эвакуированы. В Севастополе из-за стихии пострадали три человека, в городе также есть перебои с электричеством, повреждены крыши 20 домов. Кроме того, вышла из берегов река Бельбек, начались подтопления домов, людей эвакуируют из зоны бедствия.

Непогода также затронула Краснодарский край. В сочинском аэропорту часть рейсов перенаправляли на запасные аэродромы, затем воздушная гавань восстановила работу. Также было нарушено железнодорожное сообщение, его возобновили.

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В Анапе ветер сорвал часть кровли с пятиэтажного дома на площади около 500 кв. м, в Геленджике была повреждена кровля на гостевом доме на площади около 600 кв. м, сообщал региональный оперштаб.

В Запорожской области оказался подтоплен центр Бердянска, вода поступала с Азовского моря, на котором был шторм.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Южная Осетия Северная Осетия непогода отключение электричества
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