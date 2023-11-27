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Три человека пострадали во время шторма в Севастополе

Губернатор: в Севастополе три человека пострадали во время шторма
Пострадавшим потребовалась госпитализация. Из-за урагана в Севастополе попадали свыше 60 деревьев, повреждены крыши 20 домов. Губернатор предупредил, что пик шторма еще не прошел
Сотрудники спасательной службы Севастополя, ликвидирующие последствия урагана.&nbsp;
Сотрудники спасательной службы Севастополя, ликвидирующие последствия урагана.  (Фото: Михаил Развожаев)

Три человека пострадали во время шторма в Севастополе, их госпитализировали, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, в городе упали 63 дерева и три рекламных щита, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трех строений, 17 транспортных средств.

«По прогнозам, пик шторма еще впереди. Ночью может быть минусовая температура», — предупредил Развожаев, призвав местных жителей оставаться дома.

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Губернатор добавил, что оперштаб будет работать всю ночь, коммунальные службы продолжают функционировать в усиленном режиме. «Как будет пройден пик стихии, начнется капитальная уборка города», — написал Развожаев.

Ранее он сообщил, что в городе зафиксировали 74 аварии на сетях наружного освещения, 43 технологических нарушения в сетях электроснабжения, от населения поступило 46 заявок в связи с проблемами в подаче электричества.

В Севастополе произошли обрывы контактной сети троллейбусов, поэтому с 23:00 их движение будет прекращено. Кроме того, не будут ходить троллейбусы на трассе Симферополь-Ялта и в самом Симферополе, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

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Из-за непогоды Развожаев объявил 27 ноября выходным днем для госорганизаций.

Непогода обрушилась и на другие населенные пункты Крыма. В Ялте из-за урагана без отопления остались 95 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем телеграм-канале. В грузовом порту оторвалась сухогрузная баржа. В Ливадии и Гурзуфе из-за падения деревьев повреждены автомобили.

Сильный шторм разрушил набережную в селе Малореченское в городско округе Алушта, сообщила глава местной администрации Галина Огнева в своем телеграм-канале. Также повреждены торговые павильоны, магазины и кафе в селе Рыбачье.

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Теги
Яна Ломакина
Севастополь шторм Михаил Развожаев ураган Крым пострадавшие
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