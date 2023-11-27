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Власти Крыма заявили об отключении света у 500 тыс. человек из-за урагана

Советник главы Крыма заявил об отключении света у 500 тыс. человек из-за урагана
На полуострове бушует ураган, синоптики предупредили, что погода в понедельник не улучшится. В Евпатории подтоплены дома, в Черноморском районе проблемы с водоснабжением и отоплением
Эвакуация людей в Евпатории из-за урагана
Эвакуация людей в Евпатории из-за урагана (Фото: mchs_official / Telegram)

В Крыму без электроснабжения оказались 498 тыс. человек, сообщил советник главы республики Олег Крючков в телеграм-канале. На полуострове бушует ураган.

«Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский», — написал Крючков со ссылкой на данные Крымэнерго.

Таким образом, без света в республике осталась почти четверть населения - по данным на январь 2023-го, в Крыму проживали 1 млн 916 тыс. человек.

Днем 26 ноября на полуострове объявили штормовое предупреждение, во второй половине дня начался ураган. Порывы ветра достигали 40 м/с, сообщил региональный гидрометцентр. Там предупредили, что 27 ноября погода не улучшится: ожидаются дожди, мокрый и обычный снег, гололедица, ветер снова будет сильным с порывами до 35-40 м/с. 

В Крыму и Севастополе на фоне урагана понедельник решили объявить выходным днем.

Развожаев рассказал о последствиях урагана в Севастополе
Общество
Михаил Развожаев

В районах республики фиксируют различные последствия урагана. Так, в Черноморском районе отключили отопление, водоснабжение и водоотведение, сообщила глава района Наталья Писарева. В Евпатории, как рассказали в МЧС, подтопило 40 домов и приусадебных участков, оттуда эвакуировали 142 жителя. Некоторых направили в пункт временного размещения, еще два подготовлены.

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Власти Крыма заявили об отключении света у 500 тыс. человек из-за урагана
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По данным МЧС, без электричества оказались 25 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях. В ликвидации последствий шторма принимают участие около 250 человек и более 80 единиц техники.

В Севастополе, как сообщал губернатор Михаил Развожаев, зафиксированы отключения электроэнергии, обрывы контактной сети троллейбусов (поэтому их движение остановили, не будут ходить и троллейбусы из Симферополя в Ялту); повреждены кровли домов, упали десятки деревьев.

Непогода также затронула города Краснодарского края, Херсонской и Запорожской областей.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Крым ураган непогода отключение электричества
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