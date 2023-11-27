Центр Бердянска затопило из-за шторма

Центральные улицы Бердянска в Запорожской затопило из-за шторма, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

По его словам, вода прибывает в город со стороны Азовского моря из-за сильного ветра. Затоплены улицы Горького, Пушкина, Свердлова, Центральная, проспекты Азовский и Труда, а также близлежащие улицы. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в управлении МЧС по Запорожской области сообщили, что ночью на побережье Азовского моря ожидается ураганный ветер с порывами до 33 м/с, в море высота волн может достигать 3 м.

Вечером 26 ноября ураганный ветер со скоростью до 40 м/с обрушился на Крым. Из-за шторма в море была подтоплена дорога из Симферополя на подъезде к Евпатории, ее перекрыли. В Евпатории спасатели эвакуировали из подтопленных домов свыше 140 человек. Без электричества в Крыму остались 498 человек, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Ураганный ветер также обрушился на Сочи. Аэропорт города приостанавливал прием самолетов, девять самолетов пришлось отправить на запасные аэродромы. Из-за падения деревьев на железнодорожные пути в Сочи произошла задержка в движении пассажирских поездов.