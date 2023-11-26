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Общество ,  
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Развожаев рассказал о последствиях урагана в Севастополе

Развожаев: из-за урагана в Севастополе частично нет света и повреждены крыши
Непогода накрыла южные регионы России. В Севастополе из-за урагана упали деревья, не ходят троллейбусы, есть повреждения кровли домов. В городе, как и в Крыму, объявили 27 ноября выходным днем
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев (Фото: razvozhaev / Telegram)

В Севастополе из-за урагана поступили десятки заявок о нарушении подачи электричества и повреждении кровли многоквартирных домов, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

На 22:00, как пишет чиновник, было зафиксировано 74 аварии на сетях наружного освещения, 43 технологических нарушения в сетях электроснабжения, от населения поступило 46 заявок в связи с проблемами в подаче электричества.

В городе произошли обрывы контактной сети троллейбусов, поэтому с 23:00 их движение будет прекращено. Кроме того, не будут ходить троллейбусы на трассе Симферополь-Ялта и в самом Симферополе, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

В Севастополе также упали более 60 деревьев, поступило 20 заявок о повреждении крыш домов. Специальные службы работают над устранением последствий урагана.

Из-за непогоды Развожаев объявил 27 ноября выходным днем для госорганизаций.

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Сочи

Днем в Крыму объявили штормовое предупреждение, во второй половине дня полуостров накрыл ураганный ветер, порывы которого достигали 40 м/с, в самом Севастополе — 26 м/с, сообщал региональный гидрометцентр.

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Из-за непогоды в Евпатории подтопило трассу и несколько домов, в Саках произошла авария на газопроводе, во многих населенных пунктах есть проблемы с электричеством. Как сообщал Крючков, без света остались 40 тыс. человек.

Глава республики Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем в регионе. Также нерабочим будет понедельник в Херсонской области, которую тоже затронул ураган.

Непогода обрушилась и на Краснодарский край. В частности, из-за нее в аэропорту Сочи около десяти рейсов направили на запасные аэродромы, в Анапе решили отменить занятия в школах и детских садах.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Севастополь непогода ураган Михаил Развожаев

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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