Развожаев рассказал о последствиях урагана в Севастополе
В Севастополе из-за урагана поступили десятки заявок о нарушении подачи электричества и повреждении кровли многоквартирных домов, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
На 22:00, как пишет чиновник, было зафиксировано 74 аварии на сетях наружного освещения, 43 технологических нарушения в сетях электроснабжения, от населения поступило 46 заявок в связи с проблемами в подаче электричества.
В городе произошли обрывы контактной сети троллейбусов, поэтому с 23:00 их движение будет прекращено. Кроме того, не будут ходить троллейбусы на трассе Симферополь-Ялта и в самом Симферополе, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
В Севастополе также упали более 60 деревьев, поступило 20 заявок о повреждении крыш домов. Специальные службы работают над устранением последствий урагана.
Из-за непогоды Развожаев объявил 27 ноября выходным днем для госорганизаций.
Днем в Крыму объявили штормовое предупреждение, во второй половине дня полуостров накрыл ураганный ветер, порывы которого достигали 40 м/с, в самом Севастополе — 26 м/с, сообщал региональный гидрометцентр.
Из-за непогоды в Евпатории подтопило трассу и несколько домов, в Саках произошла авария на газопроводе, во многих населенных пунктах есть проблемы с электричеством. Как сообщал Крючков, без света остались 40 тыс. человек.
Глава республики Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем в регионе. Также нерабочим будет понедельник в Херсонской области, которую тоже затронул ураган.
Непогода обрушилась и на Краснодарский край. В частности, из-за нее в аэропорту Сочи около десяти рейсов направили на запасные аэродромы, в Анапе решили отменить занятия в школах и детских садах.
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