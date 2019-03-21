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Суд удовлетворил иск депутата Скоча к ряду СМИ из-за статей о деле Шакро

Октябрьский районный суд Белгорода постановил взыскать с нескольких СМИ и физических лиц по 1 рублю в пользу депутата Госдумы от Белгородской области Андрея Скоча в качестве компенсации по иску о защите репутации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Пресс-секретарь «Новой газеты» (одного из ответчиков) Надежда Прусенкова подтвердила РБК, что решение суда было вынесено в четверг, 21 марта.

«Суд иск удовлетворил в полном объеме. Как и просил истец, с каждого ответчика взыскано по 1 рублю в счет компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что суд признал порочащей информацию о связях Скоча с криминальными элементами, опубликованную рядом СМИ.

Иск к шести СМИ и четырем физическим лицам был подан Скочем в декабре прошлого года. Претензии депутата касались «Новой газеты», «Росбалта», телеканала «Дождь», порталов «МассМедиа» и «Агентство федеральных расследований», консалтингового бюро «Момент истины», а также администраторов порталов 19rus.info, rospres.org, xboxnews.ru и mzkl.ru.

Иск был подан после публикации материала «Новой газеты» о якобы причастности Скоча к связям с криминальными авторитетами Андреем Кочуйковым и Захарием Калашовым (Шакро Молодой).

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Депутат Скоч подал в суд на журналистов из-за статей о деле Шакро

Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила РБК, что редакция не собирается исполнять решение суда и намерена обжаловать решение. «Мы ничего удалять не будем и будем обжаловать решение, мы понимаем желание господина Скоча обелить свою репутацию, но мы категорически не согласны с тем, как он это делает. В тексте «Четвертая силовая» Андрей Сухотин [журналист «Новой газеты»] ссылается на материалы уголовного дела. Необоснованно требовать то, что есть в материалах уголовного дела. И мы не согласны с квалификацией суда, и дело тут не в одном рубле», — заявила Прусенкова.

Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева в разговоре с РБК заявила о намерениях телеканала подать апелляционную жалобу на решение суда. ​«До получения решения суда в полном объеме комментировать решение нельзя. Пока оно в адрес телеканала не поступало. По закону у суда есть пять дней на изготовление решения в полном объеме» — отметила она.

Главный редактор издания FONAR.TV (учредитель — ООО «МасМедиа») Андрей Маслов заявил РБК, что он будет консультироваться с юристом. «Как только получим решение на руки, тогда и примем решение», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к помощнику депутата Андрея Скоча.​

Теги: депутат Госдумы, взыскание, «Новая газета», телеканал Дождь, «Росбалт»
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Депутат Скоч подал в суд на журналистов из-за статей о деле Шакро
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