Суд удовлетворил иск депутата Скоча к ряду СМИ из-за статей о деле Шакро

Октябрьский районный суд Белгорода постановил взыскать с нескольких СМИ и физических лиц по 1 рублю в пользу депутата Госдумы от Белгородской области Андрея Скоча в качестве компенсации по иску о защите репутации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Пресс-секретарь «Новой газеты» (одного из ответчиков) Надежда Прусенкова подтвердила РБК, что решение суда было вынесено в четверг, 21 марта.

«Суд иск удовлетворил в полном объеме. Как и просил истец, с каждого ответчика взыскано по 1 рублю в счет компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что суд признал порочащей информацию о связях Скоча с криминальными элементами, опубликованную рядом СМИ.

Иск к шести СМИ и четырем физическим лицам был подан Скочем в декабре прошлого года. Претензии депутата касались «Новой газеты», «Росбалта», телеканала «Дождь», порталов «МассМедиа» и «Агентство федеральных расследований», консалтингового бюро «Момент истины», а также администраторов порталов 19rus.info, rospres.org, xboxnews.ru и mzkl.ru.

Иск был подан после публикации материала «Новой газеты» о якобы причастности Скоча к связям с криминальными авторитетами Андреем Кочуйковым и Захарием Калашовым (Шакро Молодой).