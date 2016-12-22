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Критический дефект стартового стола нашли на космодроме Восточный
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Критический дефект стартового стола нашли на космодроме Восточный
Общество, 13:40
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Критический дефект стартового стола нашли на космодроме Восточный
На космодроме Восточный выявили новые дефекты — нарушения в гидроизоляции и деформационном шве стартового стола, а также в системе отведения дождевых вод
Космодром Восточный (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

На стартовом столе космодрома Восточный обнаружен критический дефект, следует из договора подряда на корректировку документации и замену проектного оборудования по объекту «Космодром Восточный», размещенного на портале госзакупок.

«Внутренние и внешние гидроизоляционные шпонки Аквастоп блоков А и Б имеют разрывы», — говорится в документе.​

Нарушения также были найдены в деформационном шве фундаментной плиты блоков А и Б. Шов был выполнен не по проекту. «Дефект критический», — говорится в документе.

После обнаружения этих дефектов АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» (АО «31 ГПИСС»), которое выступает исполнителем по контракту, обязуется внести изменения в рабочую документацию, а ФГУП «ЦЭНКИ» («Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры»), который выступает заказчиком, — предоставить материалы обследования деформационного шва, а также обратиться на завод-изготовитель гидроизоляционной шпонки для разработки «Проекта восстановления гидрошпонки».

Другие дефекты, которые в документе названы критическими — нарушения в расположении и оформлении швов в бетонировании стены резервуара-накопителя сбора дождевых сточных вод, а также нарушения нормативных требований к выполнению стыковых соединений стержней, сеток и каркасов Центрального распределительного пункта.

Застройщик космодрома, ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный», по контракту должен предоставить результаты обследования швов бетонирования стены, выполненных специализированной организацией, а также предоставить исполнительную документацию по армированию.

Среди других дефектов, которые нужно устранить — протечки через швы бетонирования и через отверстия крепления опалубки, ряд нарушений выявлен при строительстве резервуаров — накопителей дождевых вод. В частности, предстоит провести замену изоляционного материала кровли, для чего дирекция космодрома и «31 ГПИСС» должны внести связанные с этим изменения в документацию.

Стоимость контракта на внесение изменений в документацию, разработку технических решений — 4,9 млн руб.

В пресс-службе ЦЭНКИ РБК заявили, что сейчас «замечаний для организации штатных работ на пусковом столе космодрома Восточный нет», а замечание «в связи с деформационным швом» было устранено еще 25 октября. При этом госзакупка датирована 23 ноября.

В начале сентября «Роскосмос» сообщил о пустотах под стартовым комплексом Восточного. Пустоты появились из-за брака при заливке бетона. Нарушения признаны некритическими и были устранены спустя месяц.

Космодром Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году. Всего с космодрома провели три пуска. Второй из них, состоявшийся в ноябре 2017 года, завершился провалом: вместе со спутниками ракета-носитель упала в море. Ракета была настроена на запуск с Байконура, а не с Восточного, из-за этого азимут полета был рассчитан неверно, рассказывал Дмитрий Рогозин, который тогда был вице-премьером, курировавшим космическую отрасль.

Авторы: Наталья Демченко, Егор Губернаторов.
Теги: космодром Восточный , дефекты
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