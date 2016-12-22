«Роскосмос» нашел пустоты под стартовым комплексом космодрома Восточный

Под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный обнаружились пустоты. Ликвидировать их за 4,57 млн руб. будет фирма из Благовещенска

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Под основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2 на космодроме Восточный обнаружены пустоты, следует из документов «Роскосмоса», опубликованных на сайте госзакупок. Корпорация 5 сентября заключила договор с подрядчиком для их устранения, контрагентом стала компания ООО «Адонис».

Ранее об обнаружении пустот под основанием комплекса со ссылкой на источник сообщал ТАСС. «Под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса на Восточном в грунте появились пустоты. Заключен контракт на их ликвидацию», — рассказывал собеседник агентства.

«Выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути МБО сооружения 1 Стартового комплекса РН «Союз-2» на космодроме «Восточный», — сформулирован на сайте госзакупок предмет договора. Заказчиком работ выступает ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры». Стоимость контракта — 4,57 млн руб.

Исполнителем договора должна стать компания ООО «Адонис». Юридическое лицо зарегистрировано в Благовещенске по адресу ул. Ломоносова, дом 225, квартира 9. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», уставной капитал компании составляет 24 тыс. руб.

Космодром Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году, 28 апреля состоялся первый пуск с космодрома. Второй пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» 28 ноября 2017 года завершился провалом. Ракета должна была доставить на орбиту гидрометеорологический космический аппарат — спутник «Метеор-М» № 2–1, который был основной полезной нагрузкой ракеты, а также 17 наноспутников иностранных компаний и студенческий спутник «Метеор-М». Однако в итоге ракета вместе со спутниками упала в море. Как выяснила спецкомиссия, ракета была настроена на запуск с Байконура, а не с Восточного, из-за этого азимут полета был рассчитан неверно.

Пуск третьей в истории космодрома Восточный ракеты состоялся 1 февраля. Она доставила на орбиту 11 аппаратов, включая девять коммерческих.