Космодром Восточный подготовили к запускам после ликвидации пустот

Специалисты осмотрели стартовый стол космодрома Восточный после проведения работ по заполнению выявленных ранее пустот и объявили о его готовности к пускам. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ).

По данным центра, работы по заполнению пустот велись с опережением графика без нарушения технологии. «Набранные темпы работ и теплая погода позволили вести работы, которые были запланированы на следующий год», — отметили в пресс-службе.

В ЦЭНКИ добавили, что сейчас все пустоты заполнены специальным раствором и старт готов к запуску ракет «Союз». «Состояние обшивки стартового стола по пути движения мобильной башни восстановлено до требований конструкторской документации. Сейчас старт готов к проведению пусковой кампании», — отмечается в сообщении.

В начале сентября «Роскосмос» обнаружил пустоты под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2». Стоимость работ оценили в 4,57 млн руб.

В ФГУП «ЦЭНКИ» после проведения обследования рассказали, что заливка бетоном стартового стола космодрома Восточный была выполнена с браком.

Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году. Всего с космодрома было запущено три ракеты.