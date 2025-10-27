 Перейти к основному контенту
Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в Европе

The Times: Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в Европе
Подрыв «Северных потоков»
Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в Европе. Его заявление прозвучало после решения польского суда отказать Германии в экстрадиции украинца, обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press)

Украина «имеет право наносить удары по связанным с Россией объектам в Европе», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью газете TheTimes. При этом издание не приводит точную цитату политика, ограничившись пересказом его слов.

Газета отмечает, что такое заявление польский премьер сделал на фоне решения суда в Варшаве, который в середине октября отклонил запрос Германии на экстрадицию украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток‑1» и «Северный поток‑2».

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года и привели к разрушению нескольких участков трубопроводов, поставлявших российский газ в Европу. Расследование инцидента до сих пор не завершено, а Москва неоднократно обвиняла западные страны в нежелании раскрывать результаты экспертиз.

Украинского дайвера Владимира Журавлева задержали в конце сентября в городе Прушкув под Варшавой по ордеру, выданному Германией еще летом 2024 года. По данным Генпрокуратуры Германии, он входил в группу, которая в сентябре 2022 года разместила взрывчатку в районе острова Борнхольм.

Суд в Польше отказался выдать ФРГ подозреваемого по «Северным потокам»
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Однако польский суд отклонил экстрадицию и, более того, постановил незамедлительно освободить украинца. Адвокат Тимотеуш Папроцкий перед слушанием заявил, что его клиент не признает вину, так как «он не совершал никаких преступлений против Германии и не понимает, почему немецкая сторона выдвинула эти обвинения».

Туск положительно отозвался об этом решении. После этого глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил надежду на уничтожение Украиной нефтепровода «Дружба». В посте Сикорский обратился к венгерскому министру иностранных дел Петеру Сийярто. Нефть Венгрия получает как раз по «Дружбе».

Президент России Владимир Путин после подрыва «Северных потоков» возложил ответственность за диверсию на «англосаксов». США и Великобритания свою причастность отрицали. Путин также назвал «чушью» версию, что в подрыве участвовали некие украинцы.

Российский лидер отмечал, что у газопровода «есть будущее» при условии возобновления интереса к проекту со стороны Европы и ослабления давления США. Он также заявлял, что Россия оставляет за собой право атаковать военные объекты стран, позволяющих использовать свое оружие против России.

