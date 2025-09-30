В Польше задержали второго фигуранта дела о подрыве «Северных потоков»

Фото: FotoDax / Shutterstock

В Польше задержан еще один фигурант дела о подрывах «Северных потоков» – Владимир Ж., передает RMF24. В расследованиях немецких СМИ Владимир Журавлев назывался сотрудником украинского дайвинг-центра, который входил в группу людей, подозреваемых в причастности к взрыву. Берлин в прошлом году выдал ордер на его арест.

Как сообщает издание, Владимира Ж. задержали в городе Прушкув, уже передали окружной прокуратуре Варшавы, и ожидается, что в ближайшее время начнется процедура его экстрадиции в Германию.

Задержание подтвердил адвокат Тимотеуш Папроцкий. По его мнению, оснований для экстрадиции нет. Защита не знает, принимал ли Владимир Ж. участие в подрыве газопроводов, отметил Папроцкий.

