Суд в Польше отказался выдать ФРГ подозреваемого по «Северным потокам»

В Польше отказались выдать ФРГ подозреваемого по «Северным потокам» Журавлева
Суд также постановил немедленно освободить Журавлева. Его адвокат заявил, что подозреваемый не признает вину, поскольку не совершал преступлений против Германии. Украинца задержали 30 сентября в городе под Варшавой
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Суд в Польше отказал Германии в выдаче украинского гражданина Владимира Журавлева, которого ФРГ подозревает в причастности к подрыву газопровода «Северный поток». Об этом сообщает Reuters.

Агентство The Associated Press (AP) пишет, что Окружной суд Варшавы также постановил немедленно освободить Журавлева. Адвокат мужчины Тимотеуш Папроцкий перед слушанием заявил, что его клиент «не признает вину, он не совершал никаких преступлений против Германии и не понимает, почему немецкая сторона выдвинула эти обвинения».

В сейме Польши возник конфликт из-за фигуранта дела о «Северных потоках»
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Украинского дайвера Журавлева задержали в конце сентября в городе Прушкув под Варшавой по ордеру, выданному Германией еще летом 2024 года.

Генпрокуратура Германии сообщила, что Журавлев участвовал в подрывной операции на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». По данным ведомства, он является профессиональным водолазом и входил в группу, которая в сентябре 2022 года разместила взрывчатку в районе острова Борнхольм.

Адвокат Папроцкий заявлял, что оснований для выдачи его подзащитного Берлину нет. По его словам, защита не располагает сведениями о том, участвовал ли Журавлев в диверсии.

В августе в Италии задержали, а потом и экстрадировали в Германию другого фигуранта дела о подрыве «Северных потоков» — Сергея Кузнецова. Немецкая прокуратура подтверждала, что он фигурант расследования, мужчина свою вину не признал. По данным Wall Street Journal, Кузнецов — капитан ВСУ в отставке. Саму операцию по подрыву «Северных потоков», утверждало издание, подготовила группа высокопоставленных украинских офицеров.

Президент России Владимир Путин после подрыва «Северных потоков» возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», США и Великобритания свою причастность отрицали. Путин также называл «чушью» версию, что в подрыве участвовали некие украинцы.

