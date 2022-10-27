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Общество ,  

Институт РАН сообщил о техногенных сейсмических событиях в Финском заливе

Вероятно, их очаги имеют техногенное происхождение, так как возникли близко к поверхности, сказали РБК в геофизической службе РАН. Ранее о сейсмических событиях в районе, где проходит «Северный поток», сообщали финские сейсмологи
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Остров Большой Березовый
Остров Большой Березовый (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Федеральная сеть сейсмологических наблюдений зафиксировала 20-21 ноября 5 сейсмических событий в Финском заливе, сообщили РБК в Федеральном исследовательском центре «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН). «События» фиксировались в течение дня с перерывами от часа до девяти часов, следует из справки ФИЦ ЕГС, которая есть в распоряжении РБК:

  • 20.10.2022 09.35:43 (время по Гринвичу)
  • 20.10.2022 11.02:53
  • 20.10.2022 14.54:54
  • 20.10.2022 15.33:01
  • 21.10.2022 00.08:16

Представитель центра РАН говорит, что для установления причин этих «событий» исходных данных недостаточно. «Вероятнее всего, очаги данных событий имеют техногенное происхождение, так как все они приповерхностные (глубина менее километра)», — отметил он.

В конце прошлой недели о «сейсмических событиях» в районе Выборга сообщил институт сейсмологии в Хельсинки. В соответствии с данными финских ученых, инциденты произошли у острова Большой Березовый, в этом районе проходит трубопровод «Северный поток». При этом в Хельсинки сообщили, что не знают причин случившегося. Сейсмолог Яри Кортстрем лишь заявил газете Helsingin Sanomat, что если речь шла о динамите, то судя по магнитуде (от 1,3 до 1,8) речь шла о заряде в 50-100 кг.

Никакие другие международные организации о неординарных сейсмических событиях на Балтике не сообщали. Не было также официальных заявлений.

Ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта Александр Жигалин предположил, что речь идет не о землетрясении (в Финском заливе в этом столетии оно однажды произошло, хотя это большая редкость для региона). Он не исключает, что «это геологическое событие тектонического плана и связано с взрывами во время диверсии на «Северных потоках» в сентябре».

«Фенноскандия — сейсмически активный потенциально район. Поэтому все это может быть связано. Накопление деформации, приводящей к землетрясению — это довольно длительный процесс и он идет по-разному в зависимости от геологии региона. Никто не знает, когда эта разгрузка начнется. Это называется «эффект бабочки», когда небольшое воздействие может послужить началом более серьезного события», — сказал Жигалин РБК.

РБК направил запрос в SGS (Финляндия), Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS), The Geological Survey of Estonia, Swedish National Seismic Network, Институт динамики геосфер РАН (ИДГ РАН), Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, а также в «Газпром».

Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в конце сентября. Авария произошла в исключительной экономической зоне Дании и Швеции. Президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на трубопроводах организовали «англосаксы», которым это было «выгодно». Белый дом причастность стран НАТО к аварии исключил.

Расследование инцидента проводят Дания, Швеция и Германия. Информировать Россию о его ходе они отказались.

20 октября главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг заявил, что по предварительной информации уничтожено не менее 50 м трубопровода «Северный поток». По его мнению, теоретически его можно починить за несколько месяцев.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Артем Филипенок Артем Филипенок
Финский залив Северный поток землетрясение
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