В Минздраве заявили о выходе России на плато по ВИЧ-инфекции

В Минздраве считают, что Россия выходит на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, однако в институте Роспотребнадзора утверждают, что ситуация продолжает ухудшаться. Всего в стране выявлено более 1 млн случаев ВИЧ-инфекции

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В России установился стабильный уровень прироста числа зараженных ВИЧ-инфекцией, что можно считать выходом на плато заболеваемости. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус.

«Сегодня наша страна достигла достаточно многого, у нас стабильные цифры по приросту, условно мы вышли на плато ВИЧ-инфекции. В последние годы у нас выявляется все меньше больных», — сообщил специалист.

Академик РАН, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики СПИДа Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с РБК не согласился с тезисом Мазуса о стабилизации ситуации с эпидемией ВИЧ. «Для того чтобы вышла страна на плато, у нас должно регистрироваться столько же ВИЧ-инфицированных, сколько умирает от СПИДа, и просто их умирает. Конечно, этого, по счастью, не наблюдается. Но даже по тем скромным данным, которые публикует Минздрав, в прошлом году прибавилось 80 тыс. новых случаев, по данным Роспотребнадзора, больше 90 тыс. новых случаев, а умерли порядка 30 тыс. человек», — указал он.

По мнению Покровского, в этом году может быть выявлено меньше новых случаев ВИЧ-инфекции, но это может быть связано с тем, что часть ресурсов ушла на борьбу с эпидемией COVID-19. «Судя по всему, эпидемия активно продолжается в этом году, количество обследований снижается, может быть, будет выявлено меньше новых случаев, но это будет связано в основном с распространением COVID-19, который потребовал отвлечения врачей центров СПИДа на лечение коронавирусных больных, меньше возможностей стало проводить массовые обследования. То есть на мой взгляд, ситуация как была плохая, так, наверное, еще хуже будет в этом году», — сказал он.

Согласно данным Росстата, в 2018 году в России было выявлено 87,7 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции. На конец 2019 года число инфицированных ВИЧ в России, составляло 1,06 млн человек согласно данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией. В 2019 году диагноз «ВИЧ-инфекция» был поставлен у 80,1 тыс. россиян, сообщали в апреле в Росстате. Ежегодно выявляемое количество случаев ВИЧ-инфекции в России превышает количество заболевших туберкулезом в активной форме. Число заболевших ВИЧ-инфекцией снизилось на 7% по сравнению с 2018 годом — такое значительное снижение наблюдается впервые с 2015 года.