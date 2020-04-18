В России снизились заболеваемость ВИЧ-инфекцией и смертность из-за нее

Одновременно показатель существенно вырос в Севастополе — +11%, рост на 4% зафиксирован в Курганской области. РБК направил запросы властям этих регионов.
Кемеровская область, несмотря на снижение смертности, осталась в России лидером по смертям, вызванным ВИЧ-инфекцией. В 2019 году там умерли около 38 тыс. человек, из них 1552 — от вызванных ВИЧ заболеваний, это каждый 25-й из умерших. В Кузбассе, как и в некоторых других регионах Сибири, от иммунодефицита по-прежнему умирают чаще, чем в результате самоубийств, убийств, ДТП и отравлений алкоголем вместе взятых.
По данным министерства здравоохранения региона, в Кемеровской области живут более 31,5 тыс. носителей ВИЧ — это более 2% трудоспособного населения. Антиретровирусную терапию (АРВТ) получают 73% больных — в министерстве уточнили, что это все, у кого есть показания для назначения лечения. Министр здравоохранения области Михаил Малин рассказал РБК, что в 2019 году регион потратил 288,7 млн руб. на противодействие ВИЧ, в 2020 году эта сумма вырастет в 1,4 раза, причем большую часть ее составляют средства регионального бюджета.
В Новосибирской области охват АРВТ составляет 75%, рассказал РБК министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Это позволяет увеличить продолжительность жизни зараженных, уточнил он. Всего в регионе живут 31,3 тыс. носителей ВИЧ — это 2% жителей Новосибирской области трудоспособного возраста. Терапию из них получают 61%. Для борьбы с распространением инфекции в регионе действует программа равного консультирования, которая, по мнению министра, помогает социализации людей, живущих с ВИЧ, и формирует у них желание лечиться. Равные консультанты — это люди, живущие с вирусом и обученные консультировать новых пациентов.
В Иркутской области живет 30,1 тыс. больных ВИЧ, сообщила РБК замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая. АРВТ получают 58% из них. По словам Голенецкой, это все пациенты, которые нуждаются в терапии. Улучшение ситуации с смертностью от ВИЧ в регионе связывают с ростом числа пациентов, проходящих диспансеризацию.
Наркотрафик и другие причины эпидемии
Регионы, в которых больше всего жителей заразилось ВИЧ-инфекцией и умерло от СПИДа, во многом пересекаются с регионами, в которых популярны наркотики опийной группы. Именно в этих регионах, как показывает статистика МВД, в 2019 году правоохранительные органы изъяли большую часть опиатов.
Среди других причин распространенности ВИЧ-инфекции в стране — недообследованность среди двух основных группах риска: мужчин-гомосексуалов и потребителей наркотиков. «В этом году кончается стратегия по ВИЧ [была утверждена правительством в 2016 году], необходима новая стратегия, которая учтет промахи предыдущей. В первую очередь нужно усилить профилактические мероприятия, чтобы снизить появление новых случаев заражения. Стратегия будет эффективной, если число новых случаев снизится до нескольких тысяч, потому что сейчас счет идет на десятки тысяч», — говорит заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Осторожный оптимизм и фильм Дудя
В 2019 году каждый четвертый россиянин прошел тестирование на ВИЧ, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава. Антиретровирусную терапию получают 68,9% заболевших. Эти показатели выше плановых, указанных в Государственной стратегии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции.
Связанная с ВИЧ смертность могла стать меньше из-за того, что существенно увеличилось количество людей на лечении, считает Алексей Михайлов, руководитель отдела мониторинга движения «Коалиция по готовности к лечению», которое занимается проблемами доступа ВИЧ-инфицированных к медикаментам. «После фильма Юрия Дудя (фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» вышел на YouTube-канале Юрия Дудя 11 февраля 2019 года, за год он набрал 17 млн просмотров. — РБК) в СПИД-центры стало обращаться больше людей, которые знали, что у них ВИЧ, но не принимали таблетки. Они начали получать лечение, некоторые избежали смертельного исхода. То есть увеличился уровень самосознания, люди услышали, что нужно принимать терапию. Но и государство увеличило бюджет и закупает больше лечебных курсов, чем несколько лет назад», — говорит Михайлов.
Информацию о том, что СПИД-центры стали принимать больше пациентов, подтверждает и Вадим Покровский. «Цифры в 7% внушают осторожный оптимизм, но общая ситуация с ВИЧ продолжает ухудшаться. Фактор, который ведет к снижению, — это люди, которые находятся на лечении. Пациенты стали чаще обращаться в СПИД-центры, а также закупки препаратов на этот год возросли», — говорит он.
Однако система снабжения ВИЧ-инфицированных лекарствами остается несовершенной. Алексей Михайлов указывает, что сообщения о перебоях с поставками продолжают поступать, и их не становится меньше. «Пациенты пишут об изменении схем лечения, особенно часто это происходит в начале года, когда заканчивается дорогостоящий препарат. Ситуация с лекарствами зависит от бюджета региона: где-то в регионах есть остатки, которых хватает до поставки Минздрава, или есть деньги, чтобы перекрыть потребность в препаратах, а где-то нет. То есть система закупок по-прежнему несовершенна», — пояснил эксперт.
Кроме того, по словам Вадима Покровского, в некоторых регионах еще остается практика, когда вместо диагноза СПИД ставят непосредственную причину смерти пациента для улучшения отчетности.