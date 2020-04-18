В России снизились заболеваемость ВИЧ-инфекцией и смертность из-за нее

Число заболевших ВИЧ-инфекцией россиян в 2019 году снизилось на 7% по сравнению с предыдущим годом. Снизилась и смертность от заболеваний, вызванных этим вирусом. Эксперты объясняют это распространением антиретровирусной терапии

Фото: Егор Алеев / ТАСС

ВИЧ-инфекция остается одним из самых распространенных инфекционных заболеваний в России — чаще россияне заражаются только кишечными инфекциями, ОРВИ и вирусными пневмониями. В 2019 году диагноз ВИЧ-инфекции был поставлен у 80,1 тыс. россиян, тогда как «грипп» — у 54,7 тыс., туберкулез в активной форме — у 56,7 тыс. Об этом свидетельствуют предварительные данные Роспотребнадзора, которые предоставили РБК в Росстате.

Число заболевших ВИЧ-инфекцией снизилось на 7% по сравнению с 2018 годом — такое значительное снижение наблюдается впервые с 2015 года.

Смертность, связанная с ВИЧ, также уменьшилась — на 8% по сравнению с 2018 годом. В частности, от СПИДа, который развивается на фоне ВИЧ-инфекции, в прошлом году умерли 18,9 тыс. россиян.

При этом смертность от вызванных ВИЧ-инфекцией заболеваний значительно снизилась в регионах, которые являлись лидерами по этому показателю в предыдущие годы. Так, в Кемеровской области смертность по причинам, связанным с ВИЧ-инфекцией, снизилась на 11%, в Иркутской области — на 9%, в Свердловскойимму области — на 13%, в Новосибирской — почти на 15%.