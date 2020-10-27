В России за сутки от COVID-19 умерло рекордное число человек

За сутки в стране от коронавируса умерли 320 человек. Показатель стал наибольшим с момента начала пандемии, превзойдя предыдущий максимум, о котором было объявлено 21 октября

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

За последние сутки в России умерли 320 человек, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Показатель стал наибольшим с момента начала пандемии, превзойдя предыдущий максимум, о котором было объявлено 21 октября (317 смертей).

Наибольшее число смертей за 26 октября зафиксировано в следующих регионах России: