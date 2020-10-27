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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки от COVID-19 умерло рекордное число человек

За сутки в стране от коронавируса умерли 320 человек. Показатель стал наибольшим с момента начала пандемии, превзойдя предыдущий максимум, о котором было объявлено 21 октября
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

За последние сутки в России умерли 320 человек, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Показатель стал наибольшим с момента начала пандемии, превзойдя предыдущий максимум, о котором было объявлено 21 октября (317 смертей).

В России за сутки выявили 16,55 тыс. зараженных коронавирусом
Общество
Фото:Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Наибольшее число смертей за 26 октября зафиксировано в следующих регионах России:

  • Москва — 61,
  • Санкт-Петербург — 47,
  • Ростовская область — 16,
  • Воронежская область — 16,
  • Московская область — 14,
  • Нижегородская область — 11.

Общее число умерших от COVID-19, по оценке федерального оперативного штаба, выросло до 26 589 человек. Однако, по данным Росстата, только за апрель—июль 2020 года общее число умерших с COVID-19 составляет в России почти 38 тыс. человек.

За последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 4312 — в Москве. За те же сутки в столице госпитализированы 1267 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 304 человека.

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Автор
Евгений Калюков
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