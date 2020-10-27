В России за сутки от COVID-19 умерло рекордное число человек
За последние сутки в России умерли 320 человек, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.
Показатель стал наибольшим с момента начала пандемии, превзойдя предыдущий максимум, о котором было объявлено 21 октября (317 смертей).
Наибольшее число смертей за 26 октября зафиксировано в следующих регионах России:
- Москва — 61,
- Санкт-Петербург — 47,
- Ростовская область — 16,
- Воронежская область — 16,
- Московская область — 14,
- Нижегородская область — 11.