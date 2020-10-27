Губернатора Иркутской области госпитализировали с коронавирусом

В пресс-службе правительства региона сообщили, что состояние Игоря Кобзева стабильное, ему нужно круглосуточное наблюдение медиков. О том, что глава региона заразился COVID-19, стало известно накануне

Игорь Кобзев (Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС)

Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, заразившегося коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализировали. Об этом ТАСC сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там отметили, что Кобзев находится в стабильном состоянии, губернатору необходимо постоянное наблюдение врачей.

О том, что у главы Иркутской области выявили COVID-19, стало известно накануне, 26 октября. В региональном правительстве сообщили, что он хорошо себя чувствует. Сам Кобзев записал в Instagram обращение, в котором рассказал, что уходит на самоизоляцию и какое-то время будет работать удаленно.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на 27 октября в Иркутской области выявлено 23,6 тыс. случаев заражения COVID-19, из них 223 — новые. Выздоровели за все время пандемии 18,9 тыс. человек, скончались 388.