Еще два российских губернатора заразились COVID-19
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.
Тест Кобзева на коронавирус показал положительный результат, глава региона работает на самоизоляции. «Чувствует себя хорошо», — заявили в пресс-службе.
Коронавирусная инфекция подтвердилась также у главы Кузбасса Сергея Цивилева, который с прошлой недели находится на карантине из-за выявленного COVID-19 у его супруги.
«Губернатор чувствует себя удовлетворительно, тест сдал, результат положительный. Продолжает лечение на дому, совещания с правительством ведет по ВКС», — сообщили в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.