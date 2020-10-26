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Еще два российских губернатора заразились COVID-19

Главы обоих регионов продолжают работать из дома. Губернатор Кузбасса Цивилев на прошлой неделе ушел на изоляцию из-за подтвердившегося COVID-19 у его жены
Игорь Кобзев
Игорь Кобзев (Фото: Сергей Шелег / БелТА / ТАСС)

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

Тест Кобзева на коронавирус показал положительный результат, глава региона работает на самоизоляции. «Чувствует себя хорошо», — заявили в пресс-службе.

Коронавирусная инфекция подтвердилась также у главы Кузбасса Сергея Цивилева, который с прошлой недели находится на карантине из-за выявленного COVID-19 у его супруги.

Губернатор Кемеровской области ушел на удаленку из-за симптомов COVID-19
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Сергей Цивилев

«Губернатор чувствует себя удовлетворительно, тест сдал, результат положительный. Продолжает лечение на дому, совещания с правительством ведет по ВКС», — сообщили в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.

21 октября Цивилев сообщил, что они вместе с женой Анной заболели. «У нас одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк», — рассказал глава Кемеровской области. При этом он отмечал, что положительный результат показал только тест супруги.

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Таким образом, уже 16 глав российских регионов заболели коронавирусной инфекцией. В октябре COVID-19 подтвердился у губернатора Орловской области Андрея Клычкова и главы Костромской области Сергея Ситникова.

Позже Клычков сообщал, что его заболевание протекает в довольно тяжелой форме, он столкнулся с поражением легких. Вместе с ним заразились все члены его семьи.

Автор
Михаил Котляр
Иркутская область Кемеровская область коронавирус губернатор
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Губернатор Кемеровской области ушел на удаленку из-за симптомов COVID-19
Политика
Заразившийся COVID-19 орловский губернатор сообщил о поражении легких
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Губернатор Костромской области заразился коронавирусом
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