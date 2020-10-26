Еще два российских губернатора заразились COVID-19

Главы обоих регионов продолжают работать из дома. Губернатор Кузбасса Цивилев на прошлой неделе ушел на изоляцию из-за подтвердившегося COVID-19 у его жены

Игорь Кобзев (Фото: Сергей Шелег / БелТА / ТАСС)

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

Тест Кобзева на коронавирус показал положительный результат, глава региона работает на самоизоляции. «Чувствует себя хорошо», — заявили в пресс-службе.

Коронавирусная инфекция подтвердилась также у главы Кузбасса Сергея Цивилева, который с прошлой недели находится на карантине из-за выявленного COVID-19 у его супруги.

«Губернатор чувствует себя удовлетворительно, тест сдал, результат положительный. Продолжает лечение на дому, совещания с правительством ведет по ВКС», — сообщили в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.