Землетрясение в Индонезии: 13 погибших

В Индонезии в результате извержения вулкана на индонезийском острове Ява погибли по меньшей мере 13 человек. Несколько человек госпитализированы с ожогами от вулканического пепла, однако их точное количество пока неизвестно, передает телеканал Press TV.

Сообщается, что из зоны бедствия эвакуированы около 19 тыс. человек.

Между тем на острове Суматра продолжаются спасательные работы после цунами, унесшего по меньшей мере 113 жизней.

Правоохранительные органы Индонезии совместно со службами реагирования в чрезвычайных ситуациях проводят поисково-спасательную операцию, которая осложняется сложными погодными условиями - сильным ветром и проливным дождем.

25 октября у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. По сообщениям Национальной геологической службы США, очаг землетрясения находился на глубине 33 км. Эпицентр подземных толчков располагался в 240 км от г.Паданг (морской порт на острове Суматра).

Позже индонезийские власти предупредили об угрозе возникновения приливных волн цунами, что вызвало панику среди жителей прибрежных городов. Тысячи людей покинули свои дома.

Накануне также сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов индонезийского острова Сулавеси. По данным индонезийских метеорологов, подземные толчки зафиксированы в ненаселенном районе, поэтому угрозы каких-либо разрушений нет. В сообщении отмечается, что толчки были зафиксированы в 180 км от ближайшего населенного пункта - г.Манадо.