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Военная операция на Украине ,  
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Школьников в Курске и Курчатове перевели на очно-дистанционный режим

Сюжет
Военная операция на Украине
В конце августа было решено ввести смешанный формат обучения в приграничных районах Курской области. Теперь его распространят на сам Курск и город Курчатов, где расположена АЭС
Фото: Руслан Журкин / РИА Новости
Фото: Руслан Журкин / РИА Новости

Школьников в Курске и городе Курчатов перевели на очно-дистанционный формат обучения, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram. Учреждения дополнительного образования в этих городах также переходят на смешанный формат обучения, уточнил он.

«Для обеспечения безопасности детей и педагогов в сентябре была проведена большая работа: во всех учреждениях определены безопасные зоны или заглубленные укрытия, продолжаются оклейка окон бронированной пленкой и укрепление мешками с песком», — сказал Смирнов.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

В конце августа было решено ввести смешанный формат обучения в приграничных районах Курской области — Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове. В дистанционном формате начался также учебный год в Курске и Курчатове, писал Смирнов.

Из приграничных районов школьников зачислили временно в другие школы области. Таких, по подсчетам властей, было около 3,5 тыс. человек. Их пообещали обеспечить учебниками, планшетами и ноутбуками.

Обучение также организовывали в пунктах временного размещения: в 31 пункте были созданы учебные классы, в 20 — рабочие места, сообщил Смирнов.

В Курской области с 6 августа идут бои с ВСУ. Из-за сложной обстановки в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.

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Алексей Смирнов

губернатор Курской области
27 мая 1973 года
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