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Военная операция на Украине ,  
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Власти выделили пострадавшим в Курской области еще 6,2 млрд руб.

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Правительство России выделило более 6,2 млрд руб. на выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества первой необходимости, распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В 2024 году поручено выделить МЧС России 6 213 300 тыс. руб. «на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области».

По данным правительства, выплаты составят по 150 тыс. руб. на человека. В кабмине напомнили, что ранее на эти цели уже было направлено 3,9 млрд руб.

Правительство Курской области также обязали представить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости. Контроль за использованием бюджетных ассигнований будет вести МЧС России. Ведомство должно представить доклад в правительство до 1 марта 2025 года.

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Губернатор региона Алексей Смирнов сообщил 10 сентября 2024 года, что в связи с введением в Курской области режима чрезвычайной ситуации пострадавшие, попавшие в зону его действия, могут подать заявление и получить помощь в размере 75 тыс. или 150 тыс. руб. на каждого человека в зависимости от степени ущерба.

22 сентября правительство также опубликовало распоряжение о дополнительной выплате по 10 тыс. руб. всем жителям Курской области, кто вынужденно покинул постоянное место проживания после наступления ВСУ.

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Курская область правительство выплаты МЧС
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